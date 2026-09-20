Від принта оленяти до "гарбузового лате": тренди осіннього манікюру 2026, які варто спробувати

Осінь – чудовий привід оновити манікюр і спробувати новий дизайн. Цього сезону в тренді як прості варіанти, які легко повторити, так і складніші рішення для тих, хто любить експериментувати.

Причому вони підійдуть як для коротких, так і для довгих нігтів. Добірку актуальних трендів осіннього манікюру, які варто спробувати у 2026 році, зібрало видання Cosmopolitan.

Осінні образи традиційно асоціюються із затишними светрами, багатошаровістю, насиченими кольорами та характерними візерунками. Ці мотиви легко перенести й на нігті. Цієї осені варто придивитися до клітинки, аргайлу, різноколірних смужок і дизайнів, що нагадують в'язку. При цьому необов'язково наносити однаковий візерунок на всі нігті. Можна поєднати кілька принтів або ж прикрасити ними лише кінчики нігтів.

Затишний манікюр / Фото з інстаграм-сторінки @sincitynailsz

Не менш актуальними восени будуть анімалістичні принти. Окрім класичних леопардового та зебрового, можна спробувати більш незвичні варіанти. Наприклад, нанести тваринний принт лише на кінчики нігтів і доповнити його яскравим відтінком. Такий дизайн стане цікавою альтернативою звичному французькому манікюру.

Манікюр з анімалістичним принтом / Фото з інстаграм-сторінки @artnailnyc

Манікюр з анімалістичним принтом / Фото з інстаграм-сторінки @chummy.nails

Окремо варто звернути увагу на принт, що нагадує забарвлення оленяти. Останнім часом такий візерунок часто з'являється на модних аксесуарах – від лоферів до сумок, а тепер його можна перенести й на нігті. Наприклад, зробити з ним французький манікюр, поєднати з іншими кольорами або ж оформити всі нігті в одному стилі.

Бембі манікюр / Фото з інстаграм-сторінки @nailsbylog

До речі, восени актуальним залишається і сам французький манікюр, але у більш сезонному виконанні. Для цього достатньо замінити традиційні білі кінчики на кольорові. Наприклад, можна поєднати ніжно-блакитний із бордовим або використати одразу кілька гармонійних осінніх відтінків. Такий дизайн допоможе додати манікюру осіннього настрою без складних візерунків.

Кольоровий французький манікюр / Фото з інстаграм-сторінки @nailsby.prachi

Якщо ж хочеться зробити ставку на однотонне покриття, варто звернути увагу на поєднання оливкового та глибокого сливового. Ці кольори давно асоціюються з осінню. Вони мають гарний вигляд як окремо, так і в парі, створюючи поєднання, яке чудово передає осінній настрій.

Теплі осінні кольори цього сезону також можна доповнити хромованим покриттям. Особливо ефектно такий дизайн виглядає у кольорах, що нагадують гарбузовий лате, – теплих помаранчевих, карамельних і коричневих тонах. Хромований ефект додає їм блиску та робить звичні осінні відтінки більш виразними.

"Гарбузове лате" з хромовим ефектом / Фото з інстаграм-сторінки Melanie Graves

А якщо хочеться трохи відійти від осінньої класики, можна звернути увагу на манікюр у горошок. Цей дизайн знову набирає популярності.