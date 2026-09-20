Від принта оленяти до "гарбузового лате": тренди осіннього манікюру 2026, які варто спробувати
Осінь – чудовий привід оновити манікюр і спробувати новий дизайн. Цього сезону в тренді як прості варіанти, які легко повторити, так і складніші рішення для тих, хто любить експериментувати.
Причому вони підійдуть як для коротких, так і для довгих нігтів. Добірку актуальних трендів осіннього манікюру, які варто спробувати у 2026 році, зібрало видання Cosmopolitan.
Осінні образи традиційно асоціюються із затишними светрами, багатошаровістю, насиченими кольорами та характерними візерунками. Ці мотиви легко перенести й на нігті. Цієї осені варто придивитися до клітинки, аргайлу, різноколірних смужок і дизайнів, що нагадують в'язку. При цьому необов'язково наносити однаковий візерунок на всі нігті. Можна поєднати кілька принтів або ж прикрасити ними лише кінчики нігтів.
Не менш актуальними восени будуть анімалістичні принти. Окрім класичних леопардового та зебрового, можна спробувати більш незвичні варіанти. Наприклад, нанести тваринний принт лише на кінчики нігтів і доповнити його яскравим відтінком. Такий дизайн стане цікавою альтернативою звичному французькому манікюру.
Окремо варто звернути увагу на принт, що нагадує забарвлення оленяти. Останнім часом такий візерунок часто з'являється на модних аксесуарах – від лоферів до сумок, а тепер його можна перенести й на нігті. Наприклад, зробити з ним французький манікюр, поєднати з іншими кольорами або ж оформити всі нігті в одному стилі.
До речі, восени актуальним залишається і сам французький манікюр, але у більш сезонному виконанні. Для цього достатньо замінити традиційні білі кінчики на кольорові. Наприклад, можна поєднати ніжно-блакитний із бордовим або використати одразу кілька гармонійних осінніх відтінків. Такий дизайн допоможе додати манікюру осіннього настрою без складних візерунків.
Якщо ж хочеться зробити ставку на однотонне покриття, варто звернути увагу на поєднання оливкового та глибокого сливового. Ці кольори давно асоціюються з осінню. Вони мають гарний вигляд як окремо, так і в парі, створюючи поєднання, яке чудово передає осінній настрій.
Теплі осінні кольори цього сезону також можна доповнити хромованим покриттям. Особливо ефектно такий дизайн виглядає у кольорах, що нагадують гарбузовий лате, – теплих помаранчевих, карамельних і коричневих тонах. Хромований ефект додає їм блиску та робить звичні осінні відтінки більш виразними.
А якщо хочеться трохи відійти від осінньої класики, можна звернути увагу на манікюр у горошок. Цей дизайн знову набирає популярності.