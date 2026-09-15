Ванільне морозиво на нігтях: ніжний манікюр, який посунув яскраві нейл-тренди осені

Нейл-арт належить до сфер, де тренди змінюються чи не найшвидше, але ми на 24 Каналі завжди тримаємо руку на пульсі б'юті-новинок. Цього місяця на зміну яскравим барвам приходить вишуканий манікюр із ефектом ванільного морозива. Розбираємося!

У той час як складні дизайни поступово відходять на другий план, на передній виходить стримана класика. Б'юті-експерти пропонують звернути увагу на елегантну лаконічність. Новий тренд є природним продовженням весняної естетики вершкового масла, проте в осінній інтерпретації він має м'якший та затишніший вигляд, пише Vogue.mx.

Ванільне покриття для нігтів 2026

Стрімке зростання популярності цієї естетики зумовлене її універсальністю та практичністю. За даними експертки з краси платформи Fresha Аннабель Тауруа, глобальний пошуковий інтерес до ванільного лате на нігтях зріс на 863% за останні місяці.

Цей тип манікюру підкреслює природний вигляд нігтів, пасує до будь-якого тону шкіри та створює дуже елегантний контраст із теплим затишним одягом, який ми зазвичай обираємо восени,

– каже Аннабель.



Модний манікюр ванільне морозиво на осінь / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Секрет бездоганного вигляду манікюру "ванільне морозиво" полягає у правильно підібраній щільності лаку та фінішному глянці. Експерти радять обирати м'який молочно-кремовий білий тон, аналогічний культовому Funny Bunny від OPI.



Манікюр ванільне морозиво на осінь / Фото з інстаграму Look by Eloise

Покриття має бути напівпрозорим, із легким ефектом серпанку. Завершальний шар супероб'ємного топу додасть поверхні нігтя дзеркального сяйва, роблячи образ доглянутим і дорогим. Обирайте лаконічну естетику, що личитиме до будь-якої капсули, яку ви складете на осінь.

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