В то время как сложные дизайны постепенно уходят на второй план, на первый выходит сдержанная классика. Эксперты в области красоты предлагают обратить внимание на элегантную лаконичность. Новый тренд является естественным продолжением весенней эстетики сливочного масла, однако в осенней интерпретации он выглядит более мягко и уютно, пишет Vogue.mx.

Ванильное покрытие для ногтей 2026

Стремительный рост популярности этой эстетики обусловлен ее универсальностью и практичностью. По данным эксперта по красоте платформы Fresha Аннабель Тауруа, глобальный поисковый интерес к ванильному латте на ногтях вырос на 863% за последние месяцы.

Этот тип маникюра подчеркивает естественный вид ногтей, подходит к любому оттенку кожи и создает очень элегантный контраст с теплой уютной одеждой, которую мы обычно выбираем осенью,

– говорит Аннабель.



Модный маникюр "ванильное мороженое" на осень / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Секрет безупречного вида маникюра "ванильное мороженое" заключается в правильно подобранной плотности лака и финишном блеске. Эксперты советуют выбирать мягкий молочно-кремовый белый оттенок, аналогичный культовому Funny Bunny от OPI.



Маникюр "ванильное мороженое" на осень / Фото из инстаграма Look by Eloise

Покрытие должно быть полупрозрачным, с легким эффектом дымки. Завершающий слой суперобъемного топа придаст поверхности ногтя зеркального сияния, делая образ ухоженным и дорогим. Выбирайте лаконичную эстетику, которая подойдет к любой капсульной коллекции на осень.

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