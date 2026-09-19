Манікюр "дорого-багато": 4 розкішні ідеї, якщо хочеться сяйва та кітчу

Якщо у вас виникло бажання додати в образ трохи кітчу, нарочитої розкоші та шику, то манікюр у стилі "дорого-багато" – це саме те, що треба. Не бійтеся експериментувати й дозвольте собі сяяти на повну цієї осені!

Зараз у нейл-індустрії панує тенденція на мінімалізм, стриманий нюд та ніжну вишуканість. Проте, якщо душа просить чогось ефектного та епатажного, то точно не варто собі відмовляти у задоволенні. 24 Канал зібрав 4 ідеї нейл-арту, які задовольнять ваш потяг до гламуру.

Перламутрові переливи

Ніжне сяйво перлів у стилі "глазурованого пончика" або насичена перламутрова втирка – це класика розкоші, яка ніколи не виходить із моди. Таке покриття м'яко переливається на світлі, створюючи ефект дорогого шовку чи перлинної нитки на ваших нігтях. Воно має водночас шляхетний та неймовірно привабливий вигляд.



Манікюр з перламутровими переливами / Фото з інстаграму San Sung Kim

Розкішний леопардовий принт

Анімалістичний візерунок може мати дуже дешевий вигляд, якщо зробити його абияк, або ж справді дорогий, якщо підійти до справи з ювелірною точністю. Тут майстру доведеться гарно попрацювати: промалювати кожну плямку охайно, додати тонкі деталі та правильно підібрати відтінки. У поєднанні з золотими акцентами чи глибоким багряним фоном такий нейл-арт перетворюється на витвір мистецтва.

Розкішний леопардовий манікюр: дивіться відео

Розсип камінців, стразів та перлів

Коли одного акценту замало, у хід іде об'ємний декор. Градієнт із дрібних стразів, масивні кристали або розсип дрібних перлин створюють на нігтях ефект справжніх ювелірних прикрас. Головне – гармонійно викласти композицію, щоб нігті мали вигляд як коштовний аксесуар.



Модний манікюр з камінцями та стразами / Фото з інстаграму San Sung Kim

Манікюр під дорогоцінне каміння

Імітація текстури смарагду, малахіту, аметисту чи глибокого рубіна із золотими прожилками – це найвища майстерність нейл-арту. Глибокі насичені кольори, об'ємні розмиви та акцентні золоті нитки створюють враження, ніби ваші нігті вирізьблені зі справжніх коштовних мінералів.



Манікюр на осінь під дорогоцінне каміння / Фото з інстаграму San Sung Kim

Нарочито яскравий манікюр чудово піднімає настрій та доповнює сміливі аутфіти. Але якщо ви все-таки полюбляєте більш стримані та елегантні варіанти, то ловіть ідею модного манікюру "ванільне морозиво".