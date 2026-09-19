Сейчас в нейл-индустрии царит тенденция на минимализм, сдержанный нюд и нежную утонченность. Однако, если душа просит чего-то эффектного и эпатажного, то точно не стоит отказывать себе в удовольствии. 24 Канал собрал 4 идеи нейл-арта, которые удовлетворят вашу тягу к гламуру.

Перламутровые переливы

Нежное сияние жемчуга в стиле "глазированного пончика" или насыщенная перламутровая втирка – это классика роскоши, которая никогда не выходит из моды. Такое покрытие мягко переливается на свету, создавая эффект дорогого шелка или жемчужной нити на ваших ногтях. Оно выглядит одновременно благородно и невероятно привлекательно.



Маникюр с перламутровыми переливами / Фото из инстаграма San Sung Kim

Роскошный леопардовый принт

Анималистический узор может выглядеть очень дешево, если сделать его на скорую руку, или же по-настоящему дорого, если подойти к делу с ювелирной точностью. Здесь мастеру придется хорошенько потрудиться: аккуратно прорисовать каждое пятнышко, добавить тонкие детали и правильно подобрать оттенки. В сочетании с золотыми акцентами или глубоким багряным фоном такой нейл-арт превращается в произведение искусства.

Роскошный леопардовый маникюр: смотрите видео

Россыпь камешков, стразов и жемчуга

Когда одного акцента недостаточно, на помощь приходит объемный декор. Градиент из мелких стразов, массивные кристаллы или россыпь мелких жемчужин создают на ногтях эффект настоящих ювелирных украшений. Главное – гармонично выложить композицию, чтобы ногти выглядели как драгоценный аксессуар.



Модный маникюр с камнями и стразами / Фото из инстаграма San Sung Kim

Маникюр под драгоценные камни

Имитация текстуры изумруда, малахита, аметиста или глубокого рубина с золотыми прожилками – это высшее мастерство нейл-арта. Глубокие насыщенные цвета, объемные размывки и акцентные золотые нити создают впечатление, будто ваши ногти вырезаны из настоящих драгоценных минералов.



Маникюр на осень под драгоценные камни / Фото из инстаграма San Sung Kim

Намеренно яркий маникюр прекрасно поднимает настроение и дополняет смелые наряды. Но если вы все же предпочитаете более сдержанные и элегантные варианты, то воспользуйтесь идеей модного маникюра "ванильное мороженое".