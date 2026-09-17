Модное табу осени 2026: 4 устаревших принта, которые портят стильный осенний образ

Правильно подобранный принт способен сделать образ динамичным и изысканным, однако устаревший узор мгновенно удешевляет даже самое дорогое пальто или кашемировый свитер. Осенью этого года модная индустрия окончательно сделала ставку на чистые линии, благородную фактуру и глубокую монохромность, поэтому целый ряд некогда популярных принтов попал в черный список стилистов.

Если вы планируете обновить осенний гардероб, обратите внимание на принты, которые уже вышли из моды и лишь добавляют возраста или создают визуальный хаос.

Мелкий "бабушкин" цветочный принт (Ditsy Floral)

Мелкий романтичный цветочек, который годами считался основой для осенних платьев-миди, больше не работает. Сейчас он воспринимается как нечто очень простое и неинтересное. Вместо мелкого принта выбирайте большие акцентные цветки в готическом стиле (dark blooms) или глубокий однотон.



Платье с мелким цветочным принтом / Фото Deborah Sorlie

Яркий неоновый тай-дай (Tie-Dye)

Кислотные цветовые разводы, взорвавшие моду несколько сезонов назад, окончательно изжили себя. На осеннем трикотаже или худи такой принт выглядит неуместно и устарело. Актуальной альтернативой стали мягкие акварельные градиенты (ombré) с плавным переходом глубоких оттенков.



Принт тай-дай уже не в моде / Фото с Pinterest

Плоский и дешевый анималистический принт

Хищный узор остается одним из главных трендов сезона, но только при одном условии – высоком качестве ткани. Контрастный, "плоский" леопард на дешевой тонкой синтетике стал главным моветоном. Если и выбирать леопарда или змею, то только на плотных шерстяных пальто, качественном дениме или замшевой обуви.



Платье с леопардовым принтом / Фото с Pinterest

Инстаграмные большие логотипы и надписи (Logomania)

Принты в виде гигантских логотипов или надписей на всю грудь, а также карикатурные надписи больше не придают статуса. Мода стремится к сдержанности, поэтому вместо логомании выбирайте абстрактные мазки, геометрию или лаконичные детали.



Логомания уже не в моде / Фото с Pinterest

Отказ от этих устаревших узоров поможет сформировать современный и элегантный базовый гардероб. А чтобы узнать еще больше о фасонах, которые стоит отложить до лучших времен, читайте нашу статью об антитрендах в одежде на осень 2026 года по версии стилистки.