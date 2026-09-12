Модные балетки на осень 2026 года: 3 модели, на которые стоит обратить внимание

Балетки уже сложно назвать просто сезонным трендом – они постепенно становятся классикой. С каждым сезоном дизайнеры по-новому интерпретируют знакомый силуэт, экспериментируя с формами, материалами и деталями.

Этот сезон не стал исключением. Модное издание ELLE назвало три модели, которые стоит добавить в осенний гардероб, и рассказало, с чем их сочетать.

Балетки с закрытой стопой

Этой осенью в моде балетки, которые закрывают большую часть стопы. Они отличаются от привычных моделей с глубоким вырезом – их верхняя часть поднимается выше. Такие балетки также называют high-vamp flats или glove flats. Носить их можно с широкими штанами, прямыми джинсами, юбками и костюмами.

Образ с glove flats / Фото с инстаграма Tina Haase

Замшевые балетки

Осенью замша традиционно возвращается в моду, и в этом сезоне она появилась даже на балетках. Особенно красиво смотрятся замшевые модели в шоколадном, карамельном, коньячном, бежевом и taupe оттенках. Замша придает образу фактуру, поэтому даже простой наряд будет выглядеть интереснее. Такие балетки легко сочетать с другими осенними вещами – шерстяными свитерами, джинсами, кожаными куртками и плотным трикотажем.

Образ с замшевыми балетками / Фото с инстаграма Felicia Akerstrom

Атласные балетки

Атласные вещи обычно ассоциируются с вечерними образами, но этой осенью их можно носить и каждый день. В тренде, в частности, атласные балетки. Их можно сочетать с прямыми джинсами, костюмными штанами, объемными свитерами и тренчами. Такая обувь сделает повседневный образ интереснее.

Образ с атласными балетками / Фото с инстаграм-страницы BallereTTe

Если же балетки – не ваш вариант, ранее мы рассказывали, как стильно носить кроссовки этой осенью.