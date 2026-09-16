Забудьте о бежевом тренче: 5 эффектных альтернатив для осенних образов

Классический тренч долгие годы спасал межсезонный гардероб, но этой осенью дизайнеры советуют спрятать привычную бежевую базу как можно дальше в шкаф. Уличная мода требует выразительных фактур, динамики и смелых акцентов, которые согревают не хуже привычного денима.

Подробнее о модных альтернативах тренчам – рассказало издание Cosmopolitan.

Что носить вместо тренча осенью

Если ваша душа стремится к дерзости, то обратите внимание на жакеты с животным принтом. Леопардовый или змеиный узор мгновенно превращают даже самый простой дуэт из базовых джинсов и белой футболки в наряд для выхода на парижскую неделю моды. Важно лишь сделать этот принт главным акцентом образа и уравновесить его нейтральным спокойным низом.

Жакет с анималистическим принтом на осень 2026 / Фото Pinterest

Для пасмурных дождливых дней идеальным решением станут пальто из глянцевой экокожи. Лакированный блеск не только защищает от непогоды, но и придает силуэту выразительный футуристический шик в духе девяностых. Такая верхняя одежда прекрасно смотрится в контрасте с матовыми шерстяными штанами, трикотажными платьями или грубыми ботинками на платформе.

Глянцевое пальто, которым можно заменить тренч осенью / Фото из инстаграма бренда DRESSCODE

Тем, кто постоянно находится в движении, стоит присмотреться к ветровкам. Спортивные нейлоновые куртки оверсайз-кроя больше не носят исключительно на утренних пробежках. Стилисты предлагают рискнуть и сочетать легкие ветровки с прямыми юбками макси, классическими рубашками и даже туфлями на каблуке.

Ветровка – стильная альтернатива тренчам осенью / Фото из инстаграма бренда Ellorie.ua

Когда температура на улице стремительно падает, модницы достают из своих гардеробов шерстяные жакеты прямого или приталенного кроя. Они легко выполняют роль полноценного пальто благодаря терморегулирующим свойствам натуральной ткани. Модели в мелкую клетку, елочку или глубоких шоколадных и графитовых оттенках придают аутфиту целостность и структуру, которой часто не хватает непринужденным демисезонным образам.

Трендовый образ на осень 2026 / Фото из инстаграма бренда SHAKO

Завершают этот список уютные кардиганы объемной вязки. Массивные петли, спущенная линия плеча и деревянные или большие пуговицы дарят ощущение домашнего тепла под открытым небом. Достаточно накинуть такой плотный кардиган поверх шелковой блузки или тонкого лонгслива, подчеркнуть талию кожаным ремнем – и готов идеальный "лук" для прогулки с кофе по золотистым улицам.

Модный кардиган на осень / Фото из инстаграма Pinchuk Label

Ранее мы рассказывали о самых горячих трикотажных трендах этой осени.