Даша Квиткова покорила Париж футуристическим корсетом на показе L’Oréal

Блогерка Даша Квиткова показала несколько элегантных и стильных образов от украинских стилистов в Париже. Дашу пригласили на Le Défilé L’Oréal Paris. И хотя девушка не выходила на подиум, ее программа во французской столице была очень насыщенной.

Как пишет Jetsetter, Квиткова приняла участие во встрече с командой L’Oréal Paris, смогла взять интервью у нескольких знаменитостей, побывала в Opera Garnier и, наконец, посетила сам грандиозный показ с участием невероятного количества мировых звезд. Среди них, кстати, дефилировала и наша дизайнерка Катя Сильченко.

В разные дни и для разных мероприятий Даша Квиткова вместе со своей стилисткой Джанни подбирала изысканные и элегантные образы, соответствующие случаю. Она продемонстрировала красное платье миди с вырезом от украинского бренда BALYKINA, черный тотал-лук от FROLOV, роскошное черное платье в стиле балерины, также от BALYKINA, и, наконец, показала свой самый элегантный образ, который и привлек наше внимание.



Даша Квиткова в красном платье от BALYKINA / Фото из инстаграма блогерки



Даша Квиткова в Париже в черном балетном платье от BALYKINA / Фото из инстаграма блогерки

Роскошный вечерний образ Даши состоял из коричневого футуристического корсета и юбки в пол в тон, которая тянулась длинным шлейфом. Корсет создала команда бренда TONIC DE VIE, а юбку – портниха Юлия Ачилова. Образ получился невероятно красивым и стильным.



Образ Даши Квитковой на Le Défilé L’Oréal Paris / Фото из инстаграма блогерки

Жесткий глянцевый корсет с футуристическими анатомическими изгибами Даши выглядел как настоящее произведение современного искусства. Он идеально подчеркнул фигуру блогерки, а глубокий шоколадный оттенок и зеркальный блеск создали космический контраст с роскошной лаконичной юбкой, которая мягко ниспадала по полу и образовывала изящный шлейф. Такие корсеты уже давно покорили сердца модниц по всему миру, и, похоже, их время еще не прошло.



Даша Квиткова в коричневом корсете в Париже / Фото из инстаграма блогерки

А пока Даша Квиткова сияла в Париже, мы в Украине рассказывали вам о модных юбках этой осенью и о том, как их круто стилизовать.