Звездная фата и корсет от кутюрье: свадебный образ Дав Камерон уже обсуждает весь мир

24 сентября лидер итальянской группы Måneskin Дамиано Давид и его возлюбленная, актриса и певица Дав Камерон, поженились. В свадебном наряде артистке удалось совместить сдержанную роскошь и небанальные астрологические мотивы. Именно этот баланс сделал образ особенно узнаваемым и в то же время изящным.

Как сообщает издание Vogue, популярная артистка Дав Камерон вышла замуж за музыканта Дамиано Давида в ходе частной церемонии в Тоскане. Накануне важного события звезда посетила ателье модного дома Valentino в Риме для финальной примерки своего праздничного платья.

Свадебное платье Дав Камерон

Дизайнер Алессандро Микеле создал для артистки наряд из сияющего шелкового сатина и легкого шелкового шифона со скульптурным бюстом. Изюминкой образа стал драматичный шлейф с пуговицами, обтянутыми шелком, которые оставили расстегнутыми для создания эффекта движения при ходьбе.

Моим самым большим желанием для этого платья было то, чтобы оно было простым, но изысканным, и чтобы я чувствовала себя в нем собой,

– поделилась впечатлениями Дав Камерон.

Дав Камерон показала свое свадебное платье / Фото издания Vogue

Свадебный наряд певицы дополнила четырехметровая фата из шелкового тюля, вручную расшитая кристаллами в виде созвездий. Небесная тематика была выбрана неслучайно, ведь второе имя невесты – Селеста, что переводится как "небесная".

В каком платье Дав Камерон вышла замуж за Дамиано Давида / Фото издания Vogue

Звезда призналась, что создание наряда вместе с легендарным модным домом было ее давней мечтой. Во время примерки певица не сдержала слез счастья от того, насколько гармонично и естественно она чувствует себя в этом платье.

Свадебные туфли Дав Камерон / Фото издания Vogue

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