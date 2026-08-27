Силуэт уверенности: как и с чем носить обновленный стиль деловой женщины из 80-х

Возвращение эстетики собственной силы и уверенности вновь покоряет мировые подиумы. Дизайнеры предлагают переосмыслить классический деловой гардероб, превращая его в символ свободы и изысканности.

Эстетика 1980-х с выразительными плечами, строгими костюмами и галстуками уверенно возвращается в число главных модных ориентиров. Если четыре десятилетия назад деловой стиль подражал мужскому гардеробу для адаптации в корпоративном мире, то сегодня бренды трактуют его совершенно иначе. На модный Олимп поднялся стиль power dressing, пишет украинский Vogue.

Новое прочтение классики на мировых подиумах

В коллекциях Saint Laurent Энтони Ваккарелло продолжает развивать наследие первого женского смокинга. Двубортные блейзеры, кожаные жакеты, рубашки и галстуки сочетаются с юбками-карандашами и прозрачными кружевными деталями, создавая утонченный баланс между строгостью и чувственностью.

Безупречный деловой гардероб четкого кроя также демонстрируют Givenchy и Stella McCartney, дополняя блейзеры элегантными туфлями без лишнего декора. Бренд Calvin Klein Collection делает главную ставку на глубокие антрацитовые оттенки, что придает образу сдержанной роскоши.

Образ деловой женщины от Saint Laurent: смотрите фото

В чем главное отличие современного power dressing

Современная бизнес-леди выбирает строгий костюм не для соблюдения жестких правил корпоративного дресс-кода, а ради собственного самовыражения. Новые силуэты стали значительно мягче и комфортнее, что дарит полную свободу движений.

Дизайнеры брендов Versace, Isabel Marant и Tom Ford доказывают, что сила и женственность гармонично дополняют друг друга. Игра с традиционными кодами позволяет подчеркнуть индивидуальность, не отказываясь от собственного комфорта.

Образ деловой женщины из 80-х от Versace: смотрите фото

Главным маркером стиля power dressing остается оверсайз-жакет с гипертрофированными плечами, который задает архитектурный, сильный силуэт. Его идеальная пара – широкие брюки-палаццо с четкими стрелками или юбка-карандаш длины миди, которая в новом прочтении имеет глубокий разрез или выполнена из гладкой эко-кожи.

Вместо приталенных блузок надевают структурированные костюмные жилеты прямо на обнаженное тело или "хрустящие" хлопковые рубашки мужского кроя с небрежно расстегнутыми пуговицами. Объединяют этот образ выразительные детали: туфли с экстремально острым носком (например, слингбеки), строгие каркасные сумки и массивные винтажные украшения – особенно большие золотые клипсы и широкие ремни, ставшие главным символом обновленного тренда.

Образ в стиле power dressing от Tom Ford: смотрите фото

Не бойтесь экспериментировать с четкими линиями и оверсайз-жакетами, ведь настоящий стиль – это прежде всего ваша внутренняя уверенность. Кстати, найти свой стиль вам помогут эти несколько практических советов.