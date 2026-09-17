Как носить total white и выглядеть роскошно: стильный урок от Деми Мур

Светлый монохромный образ долгое время считался сложным решением для гардероба из-за своей прихотливости. Однако последние появления звезд доказывают, что правильно подобранные вещи белого цвета способны создать невероятно изысканный и дорогой ансамбль.

Во время Недели моды в Нью-Йорке известная актриса Деми Мур показала поразительную смену имиджа, отказавшись от привычных вечерних платьев и кожаных комплектов в пользу сдержанного монохрома с этническими мотивами.

На показе польской дизайнерки Magda Butrym звезда появилась в изысканном комплекте total white, доказав, что одеваться в белое с головы до ног совсем не страшно, если правильно сочетать фактуры.

Деми Мур на Неделе моды 2026: смотрите фото

Белоснежный монохром – секрет эффектного образа

Главный секрет удачного белоснежного аутфита заключается в игре текстур и объемов. Деми Мур выбрала однобортный удлиненный жакет с закругленными полами и юбку длины макси.

Ансамбль дополнили полупрозрачный белоснежный топ с воротником-стойкой, туфли-лодочки с заостренным носком, сумка с четкими геометрическими линиями и массивные солнцезащитные очки. Вместе все эти элементы создали целостный, свежий и в то же время утонченный образ.

Деми Мур в белом образе на Неделе моды 2026: смотрите видео

Как воплотить белый образ в повседневной жизни

Чтобы воссоздать подобный стильный лук в собственном гардеробе, ориентируйтесь на сочетание материалов: сочетайте фактурный трикотаж или кружево с гладкими тканями. Белый цвет визуально освежает цвет лица и придает образу особой торжественности.

Буквально недавно другая известная актриса Энн Хэтэуэй очаровала поклонников эффектным бирюзовым образом, показав гармоничное сочетание насыщенной палитры.