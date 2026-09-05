Тренд 2000-х возвращается: как носить длинные блузки этой осенью

Мода 2000-х была яркой, смелой и не боялась необычных сочетаний. Именно тогда большую популярность приобрели длинные блузки. Они часто становились главной деталью образа. Дизайнеры украшали их кружевом и аппликациями, добавляли асимметричные детали и экспериментировали с формой.

Такие блузки часто можно было увидеть на модных показах. Их также носили знаменитости, в числе которых Энн Хэтэуэй, Хилари Дафф и Майли Сайрус. Теперь этот тренд вновь набирает популярность, пишет VOGUE.

Сегодня длинные блузки напоминают модели из 2000-х, но носить их предлагают немного по-другому. Раньше их часто сочетали с узкими брюками или капри. Теперь стилисты советуют обратить внимание на расклешенные брюки. Именно такое сочетание сейчас можно увидеть на улицах главных модных столиц мира. Оно помогает создать простой, но в то же время элегантный образ.

Правда, длинную блузу не всегда легко сочетать с другими вещами, особенно если вы раньше ее не носили. Проще всего начать с базового варианта: взять удлиненный топ и черные брюки-клеш. Они будут хорошо смотреться вместе и не сделают образ слишком сложным. На ноги можно надеть туфли на каблуке. А чтобы добавить немного атмосферы 2000-х, выбирайте обувь металлического цвета или блестящие модели.

Удлиненный топ с черными брюками / Фото с Pinterest

Сегодня длинные блузки можно носить не только в повседневных образах, но и на более официальные мероприятия. Для такого случая подойдет длинная блузка в горошек. Этот принт сразу делает образ интереснее и праздничнее. Сочетать ее можно с расклешенными брюками, которые визуально удлиняют ноги, черными ботильонами на каблуке и блейзером.



Образ с блузкой в горошек / Фото с Pinterest

Для легкого и женственного образа можно выбрать длинную блузку с баской, в стиле baby doll или без бретелек. Такие модели свободно сидят по фигуре и напоминают короткие платья. Особенно эффектно они выглядят в движении. Сочетать такую блузку можно с белыми расклешенными брюками, а дополнить образ – длинным шарфом и лоферами с открытой пяткой.

Образ с туникой без бретелек / Фото с Pinterest

Если хочется более сдержанного образа, можно выбрать длинную блузу с асимметричным низом. Она подойдет для обычного дня, прогулки или встречи с подругами. Необычная форма блузы делает образ интереснее, но при этом он не выглядит слишком нарядным. Сочетать такую модель можно с расклешенными брюками разных цветов и туфлями на каблуке, лоферами или даже кроссовками.

Образы с длинной асимметричной блузкой / Фото с Pinterest

Кстати, ранее мы рассказывали и о других трендах 2000-х, которые возвращаются в моду.