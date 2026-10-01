Секрет идеального силуэта: стилистка дает советы, как выбрать юбку миди для фигуры plus size

Выбор одежды для девушек размера plus size часто может оказаться довольно сложным из-за банального незнания фасонов и стилистических приемов. Это нормально! Дело не в вашей фигуре, ведь она прекрасна! Вам просто немного не хватает практики.

Стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме рассказала, как правильно выбрать юбку миди, если у вас пышные формы. Чтобы юбка и образ в целом подчеркнули ваши плавные изгибы, а не испортили общий вид, стоит правильно подойти к выбору модели.

Дело в том, что юбка может быть сшита с двойным сужением. Как объясняет стилистка, сначала она облегает самую широкую часть бедер, а затем сужается книзу.

Тебе нужны юбки-трапеции или юбки, скроенные по косой. Они образуют четкую прямую линию от самой широкой части бедра, визуально удлиняют рост и делают бедра пышными, а не тяжелыми,

– говорит Елена Шевченко.

Как правильно выбрать юбку миди: смотрите видео

Как выбрать юбку миди для женщин плюс-сайз

Чтобы упростить поиски, мы собрали еще несколько важных советов, что делать, чтобы выгодно выбрать юбку миди для пышных форм:

помимо правильного силуэта (трапеции или косого кроя), стилисты советуют обращать внимание на длину и материал. Оптимальная длина миди должна заканчиваться в самой узкой части икры – это визуально вытягивает силуэт и делает ноги стройнее;

также лучше выбирать плотные материалы, которые хорошо держат форму, или легкие струящиеся ткани без лишних объемных деталей, накладных карманов или мелкой плиссировки в области бедер.



Как выбрать юбку миди на осень для женщин плюс-сайз / Фото с Pinterest

Важно не только правильно подобрать модель юбки, но и разбираться в вещах, не подверженных влиянию модных тенденций. Вот лучшие юбки всех времен, которые всегда в тренде.