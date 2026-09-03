Забудьте о total black: Андре Тан рассказал, что на самом деле делает фигуру стройной

Многие считают, что темная одежда способна визуально сделать фигуру стройнее. Однако известный украинский дизайнер Андре Тан опроверг этот миф.

В своем инстаграме модельер объяснил, почему гардероб, состоящий исключительно из темных вещей, часто придает лишний объем вместо желаемой утонченности.

Правда ли, что черный цвет делает фигуру стройнее

Андре Тан отметил, что цвет сам по себе не творит чудес. Он может разве что слегка скомпоновать силуэт и сделать контуры менее выразительными.

Однако волшебный эффект исчезает в тот же миг, когда вещь имеет неудачную длину или плохо сидит. Яркий пример – бесформенный черный свитер оверсайз. Вместо желанного маскирования недостатков такая вещь визуально добавляет несколько лишних килограммов и превращает силуэт в массивное пятно. В то же время светлый или даже белоснежный жакет с четко очерченной линией плеч и точной посадкой, напротив, вытянет фигуру и сделает осанку по-настоящему изящной.

Дизайнер подчеркнул, что решающую роль в восприятии фигуры играет не цветовая палитра, а грамотная работа с кроем и балансом. Чтобы добиться легкости и визуальной стройности, гораздо эффективнее опираться на проверенные приемы. Например, выстраивать четкие вертикальные линии, выбирать брюки и юбки с высокой посадкой и тщательно следить за пропорциями и длиной жакетов.

Стилист посоветовал перестать прятаться в черную одежду с головы до ног, чтобы казаться стройнее. По его словам, настоящий секрет заключается в одежде, которая безупречно подходит конкретной фигуре, поэтому делать ставку стоит именно на качественный крой, а не на цвет.

Кстати, ранее Андре Тан также рассказывал о главных трендах верхней одежды на осень.