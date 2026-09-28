Балетки уходят на второй план: какая обувь стала их альтернативой этой осенью

Балетки по-прежнему остаются одним из самых популярных видов обуви, но дизайнеры продолжают искать для них интересные альтернативы. Летом в моде были джазовые туфли – мягкие кожаные модели со шнуровкой.

А этой осенью внимание привлекают туфли в оперном стиле. О новом тренде рассказало модное издание Marie Claire.

Туфли в оперном стиле имеют интересную историю. В XIX веке такую обувь носили мужчины на официальные вечерние мероприятия. Классическая модель имела невысокий каблук, была без застежек, из черной лакированной кожи и с небольшим бантом из репсовой ленты спереди.

Современные модели же выглядят значительно проще и повседневнее. Они плотно облегают ногу, имеют закрытую переднюю часть и могут быть как совсем без каблука, так и на невысоком каблуке. По форме такие туфли напоминают нечто среднее между балетками и классическими лодочками.

Оперные туфли / Фото Arthur Sleep

The Row, Cos и By Far уже выпускают модели, напоминающие домашние тапочки, а Khaite, Bode и Phoebe Philo создают туфли на невысоком каблуке, которые больше напоминают оригинальные оперные лодочки.

Эту обувь легко вписать в обычный гардероб. Ее можно носить с джинсами, классическими штанами или юбками. Кендалл Дженнер, к примеру, сочетала туфли в оперном стиле с шерстяной юбкой-миди и водолазкой.

Кендалл Дженнер в оперных туфлях / Фото Getty Images

Что касается цветов, то здесь тоже есть разные варианты: от классических черных до шоколадно-коричневых, бордовых и даже красных.

Современные варианты оперных туфель / Скриншоты с сайтов COS, The Row и Bode

Если же классические балетки вам нравятся больше, чем новый тренд, их вполне можно оставить в своем осеннем гардеробе. Ранее мы рассказывали о трех моделях, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.