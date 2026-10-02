Камуфляж снова в моде: почему этот тренд из 2000-х будут носить все

Мода нулевых продолжает завоевывать уличный стиль, и на этот раз на подиумы и городские улицы возвращается смелый камуфляжный принт. Элементы эстетики Y2K вновь становятся главными акцентами женского гардероба, ведь они придают образам изысканный и непринужденный характер.

Как сообщает издание Myself, камуфляжный принт переживает настоящее возрождение на улицах Копенгагена во время недели моды. История камуфляжа уходит корнями во времена Первой и Второй мировых войн, когда практичные оттенки хаки, коричневого и бежевого помогали военным маскироваться. Впоследствии милитари-эстетика перешла в уличную культуру, а в 2000-х годах камуфляж носили с блестящими топами, большими серьгами-кольцами и массивными цепочками.

Как носить камуфляжный принт осенью

Базовый стиль. Поскольку камуфляж привлекает к себе много внимания, остальные вещи должны быть максимально лаконичными. Сочетайте камуфляжные штаны с однотонным лонгсливом в оттенках хаки, бежевого или нейтрального белого цвета. Утилитарный стиль. Камуфляжные шорты-джорты или штаны-карго сочетаются с жилетами и куртками в утилитарном стиле. Естественные оттенки коричневого и зеленого создают целостный и стильный образ. Дух Y2K. Если вам по душе эстетика 2000-х, попробуйте сочетать мешковатые штаны с приталенным топом. Контраст между женственным силуэтом и массивным низом сделает "лук" эффектным и современным. Элегантный контраст. Модные эксперты предлагают разбавлять камуфляжные штаны элегантными элементами. Например, классическими рубашками, топами или туфлями на каблуке. Спортивный шик. Для активных дней выбирайте футболку с камуфляжным принтом в сочетании со спортивными штанами и ветровкой. Дополните свой образ балетками, аккуратной сумочкой и солнцезащитными очками.

Как носить камуфляжный принт осенью / Фото Pinterest

Для тех, кто пока не готов к полностью камуфляжному аутфиту, идеальным выбором станут аксессуары. Например, часы или лаконичная сумочка добавят образу нужного акцента.

Что интересно, этот тренд вызывает неоднозначные эмоции. В частности, кто-то видит в нем ностальгию по молодости, а кто-то вспоминает о военной форме. В издании New York Times даже поднимали вопрос о целесообразности ношения камуфляжа в современном контексте, поэтому выбор остается за вами.

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