5 главных трендов маникюра на короткие ногти: изысканные дизайны на осень

С наступлением прохлады яркая летняя палитра уступает место глубоким, сдержанным и изысканным оттенкам. Осенью аккуратная короткая форма становится главным полотном для стильных экспериментов, ведь на ней любое покрытие выглядит лаконично и дорого.

Профильный бренд Kinetics beauty опубликовал свежий прогноз осенних трендов. Эксперты собрали самые интересные цветовые решения и нейл-дизайны, которые легко адаптировать для повседневного гардероба.

Глубокий шоколад

Шоколадный оттенок становится главной базой сезона, уверенно заменяя привычный черный. На коротких ногтях квадратной или мягкой овальной формы насыщенный цвет какао с глянцевым покрытием демонстрирует особую сдержанную роскошь.



Шоколадный маникюр на короткие ногти / Фото с Pinterest

Молочный с перламутровым мерцанием

Нежный и освежающий отдых от темной гаммы. Молочно-белая или полупрозрачная нюдовая основа, дополненная мелким сияющим шиммером, создает эффект жемчужного перелива. Такое покрытие делает короткую ногтевую пластину визуально ухоженной, аккуратной и элегантной.



Молочный маникюр с шиммером / Фото с Pinterest

Насыщенный сливовый

Драматичный, загадочный и более глубокий, чем классический бордо. Сливовый цвет находится на грани темно-фиолетового и винного оттенков. На короткой длине такое покрытие выглядит эффектно, но в то же время очень женственно.



Сливовый маникюр на короткие ногти / Фото с Pinterest

Плавная графика и изящные линии

Минимализм в нейл-арте не теряет актуальности, однако становится интереснее. Вместо геометрии в моду входят плавные, мягкие и тончайшие линии на прозрачной или нюдовой основе. Контрастные осенние оттенки, нанесенные тонкими изгибами, придают короткой форме динамики.



Нюдовый маникюр с линиями / Фото с Pinterest

Осенний цветной френч

Классическая "улыбка" французского маникюра переосмысливается в глубоких сезонных оттенках. Вместо белого, кончики коротких ногтей выделяются лавандовым, сливовым, шалфейным или горчичным цветами. Это придает игривости, сохраняя сдержанность.



Лиловый френч на короткие ногти / Фото с Pinterest

Чтобы подробнее погрузиться в вариации дизайнов, сложные текстуры и полную палитру оттенков сезона, узнайте, какой осенний маникюр будет в моде в этом году.