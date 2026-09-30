Альтернатива классическому бордо: как повторить самый модный маникюр осени 2026 года

В сезон, когда в маникюре обычно преобладают глубокие оттенки, появился довольно интересный дизайн. Он уместно смотрится как в повседневных образах, так и в сочетании с теплым осенним гардеробом.

Как отмечают эксперты издания Myself, некоторые бьюти-тенденции поначалу кажутся необычными, но быстро завоевывают популярность благодаря своей универсальности. Именно так произошло с маникюром Diet Coke Nails, вдохновленным эстетикой известного газированного напитка.

Эффектный вид этого дизайна обеспечивает сочетание глубоких темно-коричневых или вишневых оттенков с необыкновенным глянцевым финишем, что напоминает жидкое стекло. Мелкие мерцающие частицы или легкий хром создают тот самый эффект игривых пузырьков.

Почему Diet Coke Nails идеально подходят для осени

Темные ногти давно считаются осенней классикой, однако новый тренд придает этой палитре свежий и по-настоящему роскошный вид. Теперь мастера сочетают глубокие оттенки коли, крепкого эспрессо или спелой вишни с зеркальным эффектом жидкого стекла.

Благодаря многослойному нанесению, деликатному хромированному напылению или мерцающим частицам маникюр приобретает невероятную визуальную глубину и превращается в изысканный модный акцент.

Модный маникюр Diet Coke Nails / Фото из инстаграма Byrdie

Особенно гармонично этот цвет смотрится в сочетании с уютными осенними фактурами, в частности с объемными трикотажными свитерами, замшевыми жакетами и кожаными куртками. Даже самый простой базовый образ выглядит более продуманным и изысканным благодаря такому маникюру.

Как повторить стильный маникюр дома

Подготовьте ногти. Придайте им желаемую форму, аккуратно удалите кутикулу и обезжирьте поверхность. Обязательно воспользуйтесь базовым покрытием для защиты ногтевой пластины. Нанесите темную основу. Покройте ногти двумя тонкими слоями лака цвета кофе, коричневого или глубокого черного, чтобы цвет получился насыщенным. Добавьте блеска. Для создания эффекта пузырьков используйте топ с мелким шиммером или магнитное покрытие Cat Eye. Закрепите результат. Завершите маникюр топом с глянцевым финишем для эффекта стеклянной поверхности.

Какой маникюр сделать этой осенью – дизайн Diet Coke Nails / Фото из инстаграма Glamour Uk

На днях наша редакция публиковала месячный календарь маникюра на октябрь этого года.