4 фаворита в верхней одежде на осень: версия парижского стилиста

Осенний гардероб требует гармоничного сочетания уюта и актуальных модных акцентов. Сама смена сезонов подсказывает нам обновить силуэты и обратить внимание на фактурные решения для верхней одежды.

Своим экспертным видением осени 2026 года поделился стилист Виктор Козак, который живет в Париже и работает в Доме моды Dior. В своем TikTok он выделил ключевые тренды верхней одежды, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас.

Тренды верхней одежды на осень 2026

Посмотрим, какие именно модели и решения рекомендует стилист для создания стильных аутфитов:

клетчатый принт Heritage check: в лидеры выходит традиционная клетка на пальто, куртках и тренчах. Если не планируете покупать вещь полностью в этом принте, выбирайте модели с акцентными отложными воротниками или лацканами. Для более смелых образов Виктор советует миксовать клетку с полоской и сочетать с юбками или штанами;



Пальто в клетку на осень 2026 / Фото с Pinterest

бахрома в одежде: кожаные и замшевые куртки, а также шерстяные пончо с длинной бахромой добавляют динамики и текстуры любому образу. Интересно смотрится сочетание бахромы с анималистическими принтами (например, леопардовым);



Одежда с бахромой на осень 2026 / Фото с Pinterest

анималистический принт: леопард, зебра и рисунок под рептилию окончательно закрепились в качестве классики. В верхней одежде такие узоры делают даже самый простой повседневный лук экстравагантным;



Верхняя одежда с леопардовым принтом / Фото с Pinterest

рабочая куртка (Worker jacket): модель из плотной ткани или вельвета с контрастным воротником не теряет актуальности. Она прекрасно сочетается как с джинсами, так и с романтичными юбками, и останется в гардеробе еще на несколько сезонов.



Модная одежда на осень 2026 / Фото с Pinterest

Какую верхнюю одежду носить осенью: смотрите видео

Переход от теплых к прохладным дням требует особого подхода к многослойности. Чтобы научиться гармонично сочетать такие вещи, узнай больше о том, как стильно одеваться на стыке сезонов.