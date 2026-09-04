С подиумов – в гардероб: 5 аксессуаров, без которых невозможно представить осень 2026

Осенний гардероб раскрывается благодаря деталям, которые способны мгновенно преобразить даже самый простой повседневный наряд. Правильно подобранные акценты придают образу особого шарма, уюта и изысканности.

В этом сезоне мировые подиумы сделали ставку на индивидуальность и свободу самовыражения. Аксессуары перестали быть лишь дополнением и превратились в главные смысловые акценты модных образов, пишет Vogue.

1. Цветочные броши

Объемные и изысканные броши в форме цветов не теряют своих позиций и остаются среди главных фаворитов модных домов. Chanel, Loro Piana, Khaite и Dior демонстрируют, как роскошные бутоны придают фактурности и нежности благородным тканям.

Прикрепляйте такую брошь на лацкан строгого пальто или на лаконичный жакет, чтобы мгновенно освежить лицо и придать наряду эффект дорогого вида.

Стильная брошь в виде цветка: смотрите фото

2. Пояса в стиле вестерн

Кожаные ремни в стиле вестерн придают неожиданной динамики и характера классическим силуэтам. Модели с массивными металлическими накладками, как у Chloé и Polo Ralph Lauren, гармонично контрастируют со сдержанным кроем.

Стилисты советуют подвязывать такими ремнями объемные пальто или брюки высокой посадки, оставляя остальные детали образа максимально минималистичными.

Ремни в стиле вестерн: смотрите фото

3. Подвески с ракушками и талисманами

Осенний подход к кулонам отходит от строгого минимализма в пользу богемного шика. Модные бренды Celine и Dries Van Noten предлагают носить длинные цепочки с эклектичной комбинацией медальонов, букв и ракушек.

Чтобы создать интересную многослойность, сочетайте несколько украшений разной длины поверх уютного трикотажа или базовых рубашек.



Украшения со множеством подвесок снова в моде / фото из инстаграма

4. Изысканные жемчужины

Жемчуг появляется на подиумах в самых разнообразных интерпретациях – от многослойных ниток до массивных чокеров. Он одинаково удачно дополняет как вечерние платья, так и повседневные образы с джинсами.

Также элегантный акцент подчеркивает женственность и делает любой наряд более утонченным без лишних усилий.



Украшения с жемчугом на осень 2026 / фото из инстаграма

5. Объемный палантин

Уютный палантин и шарф с кисточками снова на пике популярности, причем способы его ношения стали более разнообразными.

Накидывайте палантин небрежно через плечо или завязывайте его на талии вместо ремня. Это придает осенним аутфитам структурированности и тепла.



Осенний наряд с палантином / фото из инстаграма

Ранее 24 Канал рассказывал, как известный украинский дизайнер Андре Тан представил свое видение модных аксессуаров на эту осень, подчеркнув важность правильно подобранных деталей.