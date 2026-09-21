Не бордовый и не коричневый: 3 неочевидных стильных цвета на осень

С наступлением холодов мы традиционно достаем из шкафа одежду глубоких темных оттенков – от насыщенного шоколадного до винного бордо. Однако иногда мы даже не догадываемся, что некоторые условно "летние" пастельные оттенки способны идеально вписаться в осенний гардероб.

Осенью пастельная палитра раскрывается по-новому: на фоне тяжелых плотных тканей – шерсти, кашемира, кожи и замши – нежные оттенки выглядят очень элегантно. Дизайнеры и мировые модницы призывают разбавить мрачные осенние будни тремя неочевидными цветовыми фаворитами, которые поднимут настроение и подчеркнут ваше чувство стиля.

Нежно-розовый и розовая пудра

Мягкий пудрово-розовый оттенок перестает быть исключительно атрибутом весенне-летних платьев. Осенью зефирный и пудровый цвета прекрасно сочетаются с объемными свитерами, шерстяными пальто или кашемировыми шарфами. Секрет его стилизации – в сочетании с контрастными осенними фактурами. Попробуйте сочетать пудрово-розовый джемпер с темным денимом, кожаными штанами или классическим серым костюмом – это придаст образу женственности без лишней инфантильности.



Пудрово-розовый цвет на осень 2026 / Фото с Pinterest

Теплый персиковый

Персиковый оттенок подкупает своей сочностью и мягким теплым подтоном, который идеально резонирует с осенней атмосферой. Он гораздо нежнее оранжевого или рыжего, однако при этом придает наряду необходимое тепло. Персиковая рубашка под прямой жакет, шелковая юбка-миди в сочетании с уютным трикотажем или даже персиковый тренч создадут эффектный, свежий и согревающий лук.



Нежный персиковый цвет на осень / Фото из инстаграма Blair Eadie

Бледно-голубой

Небесно-голубой оттенок осенью создает кристально чистый и дорогой контраст. Он очень благородно смотрится в верхней одежде – например, в объемных пальто или дубленках. Кроме того, бледно-голубой прекрасно сочетается с классической осенней базой: коричневой кожей, молочным кашемиром и бежевыми оттенками, создавая гармоничную палитру.



Голубой образ на осень 2026 / Фото с Pinterest

Использование таких светлых оттенков в холодное время года – это самый простой способ выделиться и придать образу роскошного вида. А чтобы ваши осенние эксперименты всегда соответствовали последним тенденциям, читайте о том, как правильно сочетать контрастные принты в одном образе.