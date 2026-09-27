Прощай, нюд: 5 темных оттенков педикюра, которые сделают любой образ роскошным

Темная палитра в педикюре сегодня ассоциируется с элегантностью, утонченным вкусом и уверенностью. Именно поэтому модницы чаще всего отдают ей предпочтение осенью.

О лучших цветах для педикюра на осень 2026 года уже рассказало издание Cosmopolitan.

Идеальный педикюр на осень: трендовые идеи

Главным фаворитом этой осени остается безупречный бордовый педикюр. Этот цвет прекрасно подходит к открытой минималистичной обуви и создает гармоничный контраст с смуглыми ножками. Бордовый оттенок никогда не надоедает, ведь он сочетает в себе страсть красного цвета и аристократическую сдержанность темно-рубинового бархата.

Бордовый педикюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Вслед за классикой уверенно шагает самый горячий тренд последних сезонов – цвет Cherry Cola. Он сочетает в себе густую темно-коричневую основу с игривым вишневым отблеском на солнце.

Такой оттенок выглядит удивительно загадочно, так как постоянно меняется в зависимости от освещения. В частности, в помещении он кажется почти черным, а под яркими лучами раскрывается сочными ягодными переливами. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выйти за рамки привычного красного, но не готов к кардинальным изменениям.

Какой педикюр сделать осенью – стильный дизайн / Фото Pinterest

Для ценительниц тепла и уюта идеально подойдет темный шоколад. Этот насыщенный какао-оттенок выглядит мягче, чем графитовый или черный, однако сохраняет всю строгость и выразительность темной гаммы. Шоколадное покрытие выглядит дорого как в солнечные дни, так и в прохладную погоду, и при этом прекрасно сочетается с вязаными фактурами и замшей.

Темно-коричневый педикюр / Фото Pinterest

Если же душа жаждет бескомпромиссной лаконичности, выбирайте глянцевый черный. Весь секрет его привлекательности заключается в зеркальном финише, который отражает свет, словно жидкое стекло. Черный лак на аккуратных коротких ногтях выглядит современно и ярко. Он подходит к любому наряду – от непринужденного денима до вечерних платьев.

Модный педикюр на осень / Фото Pinterest

Завершает эту подборку оттенок "кофе с молоком". Это идеальный цвет для тех, кто опасается слишком насыщенных оттенков. Кремовый кофейный подтон создает ощущение бархатистого ухода, выглядит нейтрально, но в то же время интересно. Он придает ножкам безупречный ухоженный вид и остается идеальной базой на каждый день.

Педикюр оттенка "кофе с молоком" / Фото Pinterest

Многие женщины планируют визит к мастеру маникюра с учетом лунного календаря. В какие дни можно наносить покрытие – читайте подробнее в нашем материале.