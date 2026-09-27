Прощай, нюд: 5 темных оттенков педикюра, которые сделают любой образ роскошным
Темная палитра в педикюре сегодня ассоциируется с элегантностью, утонченным вкусом и уверенностью. Именно поэтому модницы чаще всего отдают ей предпочтение осенью.
О лучших цветах для педикюра на осень 2026 года уже рассказало издание Cosmopolitan.
Идеальный педикюр на осень: трендовые идеи
Главным фаворитом этой осени остается безупречный бордовый педикюр. Этот цвет прекрасно подходит к открытой минималистичной обуви и создает гармоничный контраст с смуглыми ножками. Бордовый оттенок никогда не надоедает, ведь он сочетает в себе страсть красного цвета и аристократическую сдержанность темно-рубинового бархата.
Вслед за классикой уверенно шагает самый горячий тренд последних сезонов – цвет Cherry Cola. Он сочетает в себе густую темно-коричневую основу с игривым вишневым отблеском на солнце.
Такой оттенок выглядит удивительно загадочно, так как постоянно меняется в зависимости от освещения. В частности, в помещении он кажется почти черным, а под яркими лучами раскрывается сочными ягодными переливами. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выйти за рамки привычного красного, но не готов к кардинальным изменениям.
Для ценительниц тепла и уюта идеально подойдет темный шоколад. Этот насыщенный какао-оттенок выглядит мягче, чем графитовый или черный, однако сохраняет всю строгость и выразительность темной гаммы. Шоколадное покрытие выглядит дорого как в солнечные дни, так и в прохладную погоду, и при этом прекрасно сочетается с вязаными фактурами и замшей.
Если же душа жаждет бескомпромиссной лаконичности, выбирайте глянцевый черный. Весь секрет его привлекательности заключается в зеркальном финише, который отражает свет, словно жидкое стекло. Черный лак на аккуратных коротких ногтях выглядит современно и ярко. Он подходит к любому наряду – от непринужденного денима до вечерних платьев.
Завершает эту подборку оттенок "кофе с молоком". Это идеальный цвет для тех, кто опасается слишком насыщенных оттенков. Кремовый кофейный подтон создает ощущение бархатистого ухода, выглядит нейтрально, но в то же время интересно. Он придает ножкам безупречный ухоженный вид и остается идеальной базой на каждый день.
Многие женщины планируют визит к мастеру маникюра с учетом лунного календаря. В какие дни можно наносить покрытие – читайте подробнее в нашем материале.