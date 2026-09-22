Королева Камилла доказала, что эта сумка еще долго не выйдет из моды: лаконичная и практичная модель

Все мы знаем, что члены королевской семьи живут по определенным правилам, которые касаются самых разных аспектов – от еды до внешнего вида. Но это не мешает им демонстрировать свой изысканный стиль и быть законодателями моды.

Королева Камилла недавно доказала, что сумка-седло еще долго не выйдет из моды, ведь она уже становится классикой на наших глазах. Во время своей поездки на Braemer Gathering 2026 она продемонстрировала изысканный образ, выполненный в традиционном британском стиле.

Супруга короля Чарльза III надела клетчатую юбку со складками в красно-бордовых оттенках и зеленый жакет, дополнив образ зеленым беретом и стильной сумочкой. Это аксессуар от DeMellier, модель Sienna Saddle приятного глубокого цвета.



Королева Камилла с сумкой-седлом / Getty Images

Особенность этой модели в том, что снаружи она выглядит довольно компактно и лаконично, а внутри очень вместительная. У сумки есть короткий ремешок, позволяющий носить ее просто в руке, или можно пристегнуть длинный ремешок, и она превратится в модель кроссбоди. Небольшой замочек на сумке добавляет изюминки, не портя общий вид.



Модная сумка на осень 2026 / Getty Images

Еще одно главное преимущество сумки-седла – это ее универсальность. Модель подойдет абсолютно к любому образу, причем в том цвете, который выбрала королева Камилла. Если вы ищете альтернативу черной или коричневой сумке, то этот вариант может стать вашим лучшим выбором. Можно также поискать сумку-седло у других брендов, ведь сейчас она становится настоящим хитом.

Сумку-седло можно носить и с джинсами, и с юбками, сочетать с кроссовками или лаконичной обувью на каблуке. Она также отлично впишется в любой монохромный образ, подчеркивая его эффектность.

Эта сумка уже покорила сердца многих модниц и мировых звезд – ранее 24 Канал рассказывал о том, с чем ее можно стильно носить.