Лето еще не наступило, а тренды уже набирают обороты: 4 главных хита с миланского подиума

Летний сезон еще даже не наступил, а модные бренды уже в полной мере задают настроение. Неделя моды в Милане показала, какими будут тренды весны и лета 2027 года, предложив баланс между знакомыми базовыми вещами и смелыми экспериментами. Модные образы уже вполне можно составлять и сегодня.

Ловите главные мотивы с миланских подиумов, которые будут определять наш гардероб в ближайшие месяцы. Мы выбрали для вас четыре ключевые тенденции, на которые стоит обратить внимание заранее. Как пишет Vogue, это будут непринужденные и смелые наряды.

Расслабленный крой

Классические костюмы окончательно теряют строгость и становятся более мягкими и объемными. Дизайнеры переосмысливают строгий крой с помощью оверсайз-пропорций, удлиненных силуэтов и максимально свободных линий, сохраняя при этом элегантность. Jil Sander предлагает уютную верхнюю одежду с выразительными формами, а Tod’s делает ставку на просторные блейзеры в сочетании с широкими штанами.

Черный плащ от Jil Sander: смотрите фото

Дикая сторона гардероба

Анималистические принты возвращаются в еще более смелом исполнении, выходя далеко за пределы привычного леопарда. Fendi использует рептилоидные узоры в аксессуарах, Dolce & Gabbana выводит на подиум максималистские леопардовые костюмы, а Roberto Cavalli смело смешивает несколько хищных мотивов с контрастными фактурами.

Модные принты 2027: смотрите фото

Макси-длина и удлиненные силуэты

Подол юбок и платьев стремительно удлиняется. В новых коллекциях преобладают юбки длиной до колена и платья, достигающие лодыжек или даже пола. Prada акцентирует внимание на лаконичных юбках чуть ниже колена в разнообразных фактурах, тогда как Luisa Beccaria демонстрирует романтичные платья в пол с нежными цветочными мотивами.

Платье макси с цветочным принтом: смотрите фото

Искусство контрастных сочетаний

Создание образов теперь заключается не в идеальном подборе вещей по цвету, а в умении сочетать несочетаемое. В тренде – столкновение противоположных текстур, смелые принты и неожиданные цветовые пары. Dhruv Kapoor экспериментирует с пэчворком, смешивая клетку, графику и цветы, а Moschino играет на ярких контрастах, сочетая глубокий бордовый с насыщенными желтыми и зелеными оттенками.

Микс принтов будет в тренде в 2027 году: смотрите фото

А чтобы ваши образы выглядели не только модно, но и гармонично – читайте о том, чего не стоит делать при составлении аутфитов.