Без лишних покупок: 5 главных фаворитов лета, которые будут на пике популярности этой осенью

Смена сезонов вовсе не означает, что любимый летний гардероб пора убирать в шкаф до следующего года. Стилисты предлагают модницам плавно вписать летние хиты в уютные многослойные образы.

Издание Cosmopolitan уже рассказало о вещах, которые останутся в осеннем гардеробе и помогут освежить повседневный стиль.

Главные тренды лета 2026 года, которые останутся с нами осенью

Бирюзовый цвет уверенно переходит из летних коллекций в осенние и становится главным акцентом пасмурных дней. Если летом мы носили легкие топы и воздушные платья морских оттенков, то сейчас этот цвет лучше всего раскрывается в плотных материалах – уютном трикотаже, замше, плотном хлопке или шерсти.

Бирюза удивительно гармонирует с традиционной осенней базой, в частности она оживляет бежевые тренчи, коричневые пальто, серые костюмы, а также смело смотрится рядом с горчичным и красным цветами.

Для статусного образа выбирайте глубокие, приглушенные оттенки бирюзы, например, объемный свитер под строгие брюки или контрастную сумку к монохромному луку.

Как носить бирюзовый цвет осенью / Фото Pinterest

Яркие солнечные и кислотно-лимонные цвета уступают место спокойным, благородным полутонам. В частности, маслянисто-желтому, насыщенному янтарному, шафрановому и приглушенно-горчичному. Такие оттенки придают нарядам визуальное тепло и уют, не создавая чрезмерного контраста.

Светло-желтая шелковая юбка прекрасно сочетается с массивным серым худи или вязаным кардиганом, а горчичный жакет или шарф способны мгновенно превратить даже обычные синие джинсы и белую футболку в продуманный образ.

Стильный образ на осень 2026 года – с чем носить желтый цвет / Фото Pinterest

Принт "зебра" становится самым заметным этой осенью. Черно-белые волнистые полоски привлекают тем, что выглядят дерзко, но благодаря монохромной гамме их гораздо легче комбинировать с повседневными вещами. Если вы только знакомитесь с этим принтом, начните с аксессуаров. Например, сумка с принтом "зебра", ремень, шелковый платок или обувь сделают базовую одежду более интересной.

В то же время тем, кто любит смелые решения, стоит присмотреться к платьям миди, юбкам или даже легким пальто с таким узором, сочетая их с простой черной кожаной курткой или грубым денимом.

Какой принт будет в моде осенью 2026 года / Фото Pinterest

Базовые лонгсливы, которые взорвали соцсети в конце лета своей простотой, становятся настоящим спасением на каждый день. В начале осени лонгсливы можно носить отдельно с прямыми брюками-палаццо, джинсами свободного кроя или плиссированными юбками, добавив массивный ремень или украшения.

Модницы сочетают лонгсливы с расстегнутыми оверсайз-рубашками, плотными блейзерами, вязаными жилетами или даже летними платьями-комбинациями, создавая сложные и неординарные силуэты.

Образ с лонгсливом на осень / Фото Pinterest

Балетки продолжают удерживать звание самой популярной обуви, пока улицы сухие и приятные для долгих прогулок. Они легко сочетаются с закрытой одеждой, ведь их одинаково хорошо носить как с широкими джинсами, спадающими на носок, так и со строгими прямыми брюками или длинными трикотажными платьями.

Модные балетки на осень / Фото Pinterest

Самым горячим трендом осени становятся облегающие и ультрамягкие модели, которые буквально повторяют форму стопы, словно вторая кожа. В прохладные дни их можно смело дополнять плотными высокими носками или фактурными колготками, что не только согреет, но и придаст образу модную легкую небрежность.

На днях мы рассказывали о главных трендах осени для женщин старше 50 лет.