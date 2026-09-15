Стилисты назвали 7 осенних трендов, которые сделают базовый гардероб на осень роскошным

Осенью даже самые простые базовые вещи нуждаются в изысканных акцентах, чтобы выглядеть утонченно и элегантно. Продуманные детали и удачные фактуры способны мгновенно освежить образ, не требуя полного обновления гардероба.

Стилисты всегда говорят, что секрет изысканного осеннего гардероба заключается не в полной замене вещей, а в продуманных деталях. Точечные акценты, богатые фактуры, удачный цвет и правильный крой способны превратить скучный и даже несовременный образ в стильный и модный. В этом сезоне в моде насыщенные цвета, изящные фактуры и лаконичность, пишет Who What Wear. Рассказываем, что носить осенью, чтобы ваш образ выглядел дорого.

Глубокий фиолетовый акцент

Фиолетовая палитра – от насыщенного баклажанного до нежного сиреневого – стала одним из самых интересных цветовых решений осени. Стилисты советуют использовать этот оттенок в качестве акцентной детали на фоне нейтральной базовой гаммы. Один фиолетовый элемент, например сумка или обувь, придает гардеробу свежести и изысканного вида. Более смелые девушки могут создать образ, полностью построенный на фиолетовой гамме.



Фиолетовый цвет снова в моде / Фото с Pinterest

Изящные прозрачные фактуры

Прозрачные материалы, сетка и невесомые детали остаются в тренде, приобретая более сдержанное и элегантное звучание. Многослойность с использованием легких тканей создает выразительный контраст в сочетании с плотным осенним трикотажем или структурированной верхней одеждой.



Прозрачность в тренде осенью 2026 / Фото из инстаграма Michelle Infusino

Лаконичность и качество тканей

Самые роскошные наряды часто выглядят сдержанно и лаконично. Этой осенью ставка делается на безупречный базовый гардероб из качественных материалов: хрустящего поплина, плотного хлопка и мягкого кашемира. Правильно подобранные пропорции и высокое качество ткани говорят сами за себя.



Стильный осенний образ / Фото с Pinterest

Выразительные меховые детали и принты

Искусственный мех и анималистические узоры возвращаются в качестве элегантных акцентов. Чтобы образ не выглядел перегруженным, объемную фактурную куртку или кардиган с анималистическим принтом стоит сочетать с минималистичными базовыми вещами.



Анималистическое пальто на осень / Фото с Pinterest

Элементы смокинга в повседневной жизни

Классический вечерний стиль выходит за рамки торжественных мероприятий. Блейзеры с атласными лацканами, шелковые рубашки и выразительные серьги придают повседневным нарядам четкие линии и сдержанную шикарность.



Как носить смокинг осенью / Фото с Pinterest

Безупречный крой

Четко скроенные пиджаки, приталенные силуэты и строгие штанины остаются самым простым способом сделать наряд дороже. Современный тейлоринг сосредоточен на идеальных пропорциях и чистоте линий, что позволяет легко адаптировать костюмные элементы как для работы, так и для вечерних выходов.



Модные тренды на осень 2026 / Фото с Pinterest

Винтажный декор и фактуры

Вещи с эффектом изысканного семейного наследия придают аутфиту уникальности. Жаккардовые ткани, деликатная вышивка и бахрома великолепно смотрятся на фоне современных базовых предметов гардероба.



Винтажные украшения на осень / Фото с Pinterest

Помимо этих деталей, особое внимание этой осенью стоит уделить цветовой гамме. Ранее мы подробно рассказывали о главном цвете сезона, который показала Дженнифер Лоуренс, демонстрируя, как стильно носить трендовый уютный свитер в холодную погоду.