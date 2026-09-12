5 ошибок в осенних образах, которые могут удешевить даже дорогой гардероб: советы стилистки

Осенний гардероб легко перегрузить лишними деталями: неудачная длина пальто, чрезмерное количество трендов или неправильно подобранные аксессуары могут испортить даже хорошо продуманный образ. Сделать наряд современным и гармоничным вполне возможно.

Стилистка Галина Денисюк назвала основные ошибки, которых следует избегать осенью, и рассказала, как сделать образ современным и гармоничным. Обратите внимание на эти нюансы.

Ошибка №1 – покупать все трендовые вещи сразу

Одна из самых распространенных ошибок – пытаться собрать образ исключительно из актуальных вещей. Тренды не нужно носить буквально, говорит стилистка. Если собрать в одном образе сразу все модные вещи сезона, можно получить не стильный комплект, а визуальный шум.

Я всегда советую выбирать один-два трендовых акцента и сочетать их с базовыми вещами,

– говорит стилистка.

Например, актуальный жакет можно носить с прямыми джинсами, классическими брюками или юбкой, которые уже есть в гардеробе.



Многослойный образ на осень / фото из инстаграма

Ошибка №2 – неправильная длина верхней одежды

Пальто или куртка фактически формируют силуэт всего осеннего образа. Неудачная длина может изменить пропорции фигуры даже тогда, когда все остальные вещи подобраны удачно.

Верхняя одежда – это первое, что стоит оценить в образе. Важно смотреть не только на то, нравится ли вам пальто, но и на его длину, объем и то, с чем вы будете его носить,

– объясняет Галина.

По словам экспертки, перед покупкой верхней одежды лучше сразу представить несколько комплектов с ней, а не рассматривать вещь отдельно.

Ошибка №3 – бояться многослойности

Осенний гардероб как раз создан для layering – сочетания нескольких слоев одежды. Однако многие либо полностью отказываются от многослойности, либо делают ее слишком сложной. Не нужно надевать на себя всю теплую одежду сразу. Один из самых простых вариантов – рубашка, сверху тонкий трикотаж или жакет и пальто. Главное – чтобы вещи отличались по фактуре или длине.



Как стильно одеваться осенью / Фото с Pinterest

Ошибка №4 – оставлять аксессуары "на потом"

Аксессуары – это не финальная мелочь, которую мы добавляем в последнюю секунду. Они могут полностью изменить настроение образа. Базовые джинсы и жакет можно сделать более классическими или, наоборот, непринужденными именно с помощью обуви и сумки. Осенью особенно хорошо смотрятся акцентные ремни, большие сумки, очки, шарфы и украшения.

Ошибка №5 – носить вещи, которые уже не соответствуют вашему стилю

Еще одна проблема – держаться за одежду только потому, что она когда-то была модной или хорошо сидела несколько лет назад.

Стиль меняется вместе с нами. Иногда женщина продолжает носить вещи по старой схеме, хотя ее образ жизни, фигура или даже самоощущение уже изменились. Поэтому осенью стоит не только покупать новое, но и пересмотреть то, что уже есть в шкафу,

– говорит Галина Денисюк.

Стилистка советует перед началом нового сезона достать все основные вещи гардероба, примерить их и составить несколько готовых комплектов. Это поможет понять, чего действительно не хватает, а от каких покупок можно отказаться.



Многослойный образ с джинсами / Фото с Pinterest

Что стоит добавить в осенний гардероб

Основу современного осеннего гардероба лучше строить не на количестве вещей, а на их универсальности. Среди вещей, которые легко адаптировать под разные образы – качественный жакет, пальто актуального силуэта, прямые или широкие брюки, базовый трикотаж, рубашка, джинсы, юбка и удобная обувь.

Мой главный принцип – вещь должна работать не только в одном образе. Если вы можете придумать с ней хотя бы три-четыре разных комплекта, это уже хорошая инвестиция в гардероб,

– подытоживает стилистка.

Также ранее Галина Денисюк рассказывала, как составить модный осенний гардероб для женщин 45+.