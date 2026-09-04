Размазанная подводка: новый практичный тренд осени, который теперь официально можно носить

Современные тренды в сфере красоты все чаще становятся практичными и удобными для повседневной жизни, демонстрируя отказ от сложного гиперконтроля. Главной новинкой этой осени стал макияж с размытым контуром глаз, который больше не нужно постоянно подправлять в течение дня.

Эпоха идеально четких графических стрелок уступает место живому несовершенству и эмоциональности. На показах осенне-зимнего сезона ведущие визажисты мира намеренно растушевывали карандаши и оставляли линии неровными, имитируя эффект макияжа, с которым вы провели уже несколько часов, пишет Harper's Bazaar.

Этот смелый бьюти-прием активно популяризировал креативный директор по макияжу Dior Питер Филлипс. На показе бренда он подчеркнул верхнюю слизистую моделей мягким черным карандашом и попросил их крепко закрыть глаза, чтобы пигмент естественно отразился на нижнем веке.

Эстафету "небрежности" подхватили и другие модные дома. Визажистка Лючия Пьерони на показе Prada создала насыщенный растушеванный контур вокруг глаз, а Сэм Виссер для Gucci превратил мягкий карандаш в густую дымку. Менее драматичные варианты продемонстрировали Tory Burch и Christian Cowan, где цвет мягко сконцентрировали под нижними ресницами.



Белла Хадид с размазанным макияжем глаз на показе Prada / Getty Images

Как воссоздать тренд с размазанным макияжем глаз в реальной жизни

Для создания быстрого повседневного образа воспользуйтесь лайфхаком от Питера Филлипса. Достаточно густо прокрасить верхнюю слизистую века мягким карандашом-кайалом и несколько раз крепко прищуриться, чтобы цвет естественным образом отразился снизу.

Если вам по душе более выразительный эффект, обведите линию роста ресниц сверху и снизу, после чего растушуйте край плотной маленькой кисточкой или подушечкой пальца. Главный секрет заключается в том, чтобы вовремя остановиться и оставить контур немного неровным.

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Соблюдайте баланс в макияже, чтобы образ выглядел дорого и гармонично. Сочетайте выразительный небрежный акцент на глазах с чистой, хорошо увлажненной кожей и нейтральным бальзамом для губ, отказавшись от густой туши на ресницах.

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