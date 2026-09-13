Вневременная классика: 3 элемента изысканного осеннего наряда от Николь Кидман

С наступлением первых прохладных дней подбор повседневных образов превращается в поиск компромисса между уютом и изысканным внешним видом. Голливудская актриса Николь Кидман знает безупречную стилевую формулу, которая остается актуальной из года в год.

Основой гардероба для переменчивой погоды служат универсальные базовые вещи, которые легко сочетаются друг с другом. Образ Николь Кидман, построенный на сочетании структурированного пиджака, прямых джинсов и кожаных лоферов, является прекрасным примером сдержанного городского шика.

Почему сочетание жакета и джинсов работает безупречно

Главный секрет этого комбо заключается в правильном балансе пропорций и фактур. Объемный или структурированный жакет придает силуэту четкости, тогда как деним смягчает образ, делая его непринужденным.



Николь Кидман в классическом стильном образе на осень / Getty Images

Актриса выбрала слегка укороченные джинсы прямого кроя светлого оттенка. Такая длина открывает лодыжку, что визуально удлиняет ноги и делает фигуру стройнее.

Лоферы как главная осенняя обувь

Для длительных городских прогулок или насыщенного рабочего дня лоферы становятся идеальной альтернативой каблукам или кроссовкам. Они сохраняют элегантность делового дресс-кода, но гарантируют максимальный комфорт.

Коричневая кожа или замша добавляет тепла нейтральной цветовой палитре. Благодаря сдержанным металлическим деталям или классическому фасону "пенни-лоферов" обувь мгновенно делает наряд более гармоничным.



Какую обувь выбрать на осень / Фото M&S

Чтобы воссоздать этот наряд, выбирайте шерстяной жакет или модель из меланжевой ткани нейтрального оттенка. Под него можно надеть лаконичную футболку, тонкую водолазку или уютный кашемировый свитер.

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