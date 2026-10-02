Не экстравагантно, а элегантно: как стильно носить золотой цвет этой осенью

В коллекции Saint Laurent весна-лето 2027 было одно сплошное золото. Роскошные золотые плащи, платья и костюмы бренда вдохновили нас на создание этого материала. Поэтому рассказываем, как стильно и ярко носить золотой цвет этой осенью.

Главный совет стилистов – не стоит бояться золотого цвета. Может показаться, что золотистые вещи подходят только для торжественных выходов на светские мероприятия, однако это совсем не так. Для уютных осенних нарядов вполне подойдут золотистые аксессуары, штаны, юбки и даже обувь. Рассказываем, как носить золотой цвет в повседневной жизни.

Как стилизовать золотой цвет с другими вещами

Секрет повседневного гардероба кроется в балансе: сочетайте блестящие фактуры с простыми матовыми тканями, чтобы смягчить торжественность золота. Попробуйте сочетать металлизированную юбку с базовым объемным худи или дополните обычный джинсовый комплект золотистыми лоферами или массивным поясным ремнем.



С чем носить золотые штаны / Фото из инстаграма double3xposure

С какими цветами сочетается золотой

Золотой прекрасно сочетается с черным. Темный цвет оттеняет "золото" и делает его акцентной деталью образа. Больше ничего не нужно добавлять – золотая юбка и черный свитер сделают свое дело.

Не менее изысканно этот цвет смотрится в дуэте с глубокими благородными оттенками: изумрудным, винным, темно-синим и шоколадным. Если же вы хотите создать нежный дневной наряд, сочетайте золотой с молочным, бежевым или пастельно-розовым. А для самых смелых девушек подойдет сочетание с белым – такое комбо придает образу свежести, легкости и сияния.



Золотой цвет с желтым / Фото с Pinterest



Стильный образ с золотистой рубашкой / Фото с Pinterest

Модные дома уже в полную силу представляют свои весенне-летние коллекции 2027. Ранее 24 Канал рассказывал о том, какие тренды представленные в коллекциях брендов уже можно носить сейчас.