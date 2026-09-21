Эти красные кроссовки уже покорили мир: 3 образа, от которых трудно оторвать взгляд

Яркая обувь способна мгновенно превратить даже самый простой базовый наряд в изысканный модный образ. Красные кроссовки остаются ключевым трендом осени, ведь они придают динамику и свежесть повседневным "лукам".

Как сообщает издание Vogue, ярко-красные кроссовки уже не первый сезон удерживают лидирующие позиции в модных рейтингах. Они удачно сочетают спортивный комфорт с изысканной универсальностью, поэтому легко становятся главным элементом повседневного гардероба.

В свое время популяризации такой обуви способствовали супермодели Джиджи Хадид и Хейли Бибер. Впрочем, сейчас красные кроссовки уже стали самодостаточной классикой, не нуждающейся в дополнительной поддержке со стороны звезд.

Стильные образы с красными кроссовками на осень

Красные кроссовки легко вписать как в офисные, так и в повседневные осенние образы. Для делового стиля их стоит сочетать с рубашкой на пуговицах и классическими штанами прямого кроя. Яркий акцент на обуви уравновесит сдержанность костюма и придаст образу современную непринужденность.

Кроме того, такие кроссовки будут гармонично смотреться с платьем длины миди и мягким кардиганом, подчеркивая женственность силуэта и делая комплект более интересным.

Как носить красные кроссовки осенью – модные образы / Фото Pinterest

А для классической осенней базы достаточно сочетать их с кашемировым джемпером с круглым вырезом, любимыми джинсами и тренчем – красный цвет создаст нужный акцент и освежит сдержанную палитру.

Выбирая красные кроссовки, стоит обращать внимание на лаконичные модели. Так, например, простой силуэт поможет уравновесить насыщенный оттенок.

Также особенно актуальными остаются модели в ретростиле и кроссовки с низким профилем. Благодаря сдержанному дизайну они легко сочетаются с разной одеждой – как с классическими костюмами, так и с джинсовыми образами.

Стильный осенний образ с красными кроссовками / Фото Pinterest

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