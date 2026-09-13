Какой маникюр омолаживает руки: стилисты назвали главный осенний оттенок для женщин 50+

Эксперты в области красоты назвали цвет лака, который может визуально освежить руки и придать образу сдержанную элегантность. Этот вариант особенно хорошо подходит для начала осени и может заинтересовать многих женщин.

В новом сезоне на смену привычным темным лакам приходит сочный и в то же время нежный арбузный оттенок. Как отмечает издание InStyle, этот цвет стал настоящим хитом среди женщин, поскольку он делает образ менее резким, чем классический насыщенный красный.

Арбузный маникюр удачно балансирует между коралловыми тонами и "девчачьим" розовым. Благодаря этому покрытие визуально освежает кожу рук и придает пальцам изящество.

Трендовый маникюр на осень для женщин старше 50 лет / Фото Pinterest

Арбузный маникюр – главный тренд осени 2026

Главное преимущество этого оттенка заключается в его самодостаточности и универсальности. Для создания ухоженного маникюра достаточно просто покрыть ногтевую пластину однотонным насыщенным цветом поверх прозрачной базы.

Для тех, кто предпочитает более выразительный дизайн, идеально подойдет маникюр с эффектом омбре. Чтобы его повторить, начните с арбузной базы, затем с помощью спонжа добавьте красный акцент и закрасьте свободный край ногтя зеленым цветом.

Арбузный маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Арбузный цвет безупречно сочетается со многими оттенками, поэтому он точно подойдет к осеннему гардеробу. В частности, он великолепно смотрится с зелеными оттенками, в том числе с мятным, лаймовым и фисташковым, а также с белым, бежевым, пудрово-розовым, глубоким кобальтовым или темно-синим.

Ранее наша редакция рассказывала о главных трендах педикюра осени 2026 года. Среди фаворитов этого сезона оказались лесной зеленый, глянцевый черный и насыщенный бордовый.