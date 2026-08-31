Эти джинсы прямого кроя носят все звезды: они мгновенно делают фигуру стройнее

В преддверии осеннего сезона самое время пересмотреть свой базовый гардероб и обратить внимание на универсальные модели. Прямые джинсы вновь входят в список главных трендов, ведь они удачно сочетают в себе безупречный комфорт и изысканную элегантность.

Как сообщает издание Styl Interia, по словам ведущих стилистов, именно джинсы прямого кроя станут одним из самых ярких трендов этой осени. Модели со средней посадкой и слегка удлиненными штанинами идеально сбалансируют пропорции и подходят к любому типу фигуры.

Модные джинсы на осень 2026 года, которые носят мировые звезды

Главное преимущество этой модели заключается в удачном сочетании удобства и универсального стиля. Они визуально удлиняют ноги и обеспечивают полную свободу движений.

Осенний образ с джинсами / Фото из инстаграма Valeria Kei

Такой деним служит безупречной базой как для повседневных, так и для элегантных офисных образов. Вы можете сочетать его с приталенным боди, коротким топом или объемным свитером.

Что интересно, прямые джинсы легко сочетаются с любой верхней одеждой. Они прекрасно смотрятся с классическим тренчем, курткой или уютным оверсайз-жакетом.

С чем носить джинсы осенью – модный образ / Фото из инстаграма Valeria Kei

Что касается обуви, то выбор остается за вами. Модель straight leg гармонирует с кроссовками, лоферами, изысканными балетками и элегантными ботильонами на каблуке.

Как стилизуют прямые джинсы звездные модницы

Топ-модель Эльза Хоск выбирает классическое сочетание с белым верхом, обувью на плоской подошве, сумкой и солнечными очками.

В то же время Эмили Ратаковски отдает предпочтение стильному аутфиту для прохладных дней, сочетая джинсы с туфлями на высоком каблуке и удлиненным жакетом.

Напомним, ранее мы также рассказывали о неактуальных фасонах жакетов этого сезона.