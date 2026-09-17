Помада будет держаться весь день: визажист звезды сериала "Друзья" поделился интересным бьюти-хаком

Женщины всегда ищут идеальные косметические средства, которые сохраняли бы свежий вид и держались на губах в течение всего дня. Однако звездные визажисты знают: дело не только в формуле средств, ведь они каждый раз придумывают нестандартные лайфхаки для идеального образа своих клиенток на красных дорожках.

Во время церемонии вручения премии "Эмми" звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу поразила публику нежным и безупречным макияжем в розово-сиреневых тонах. Несмотря на длительность мероприятия, ее помада оставалась в идеальном состоянии без каких-либо поправок, пишет Woman and home. По крайней мере, нам это так подают. Секретом такой стойкости поделился личный визажист актрисы Бретт Фридман, и его метод оказался довольно неожиданным.



Визажист Лизы Кудроу поделился бьюти-хаком о помаде / Фото из инстаграма Laura Geller Beauty

Как продлить стойкость помады

Вместо обычного бальзама или карандаша визажист использовал локальный праймер для разглаживания мелких морщинок прямо на контуре губ перед нанесением цвета. Такое средство создает невидимый барьер, который не дает пигменту выходить за пределы и растекаться в микро-трещинки. Кроме того, подобный трюк подготавливает кожу, выравнивает ее текстуру и обеспечивает сцепление с помадой на весь день.

Подобные нестандартные приемы давно стали главным оружием известных визажистов в работе с селебрити. Вот некоторые из них:

техника "запекания" контура: после нанесения помады контур губ слегка припудривают прозрачной рассыпчатой пудрой через тонкую бумажную салфетку. Это фиксирует цвет и делает его матовым и стойким;

двойное тонирование: перед нанесением макияжа на губы на них наносят каплю легкого консилера или тонального крема, что перекрывает естественный пигмент и создает липкую основу для максимальной яркости помады;

эффект "залюбленных губ": для естественного вида звездные визажисты рекомендуют вбивать стойкий тинт или помаду подушечками пальцев в центр губ, а контур оставлять слегка размытым, закрепив сверху фиксирующим спреем для макияжа.

Правильные подготовительные шаги позволяют превратить любую вашу любимую помаду в сверхстойкую. Для создания идеального макияжа вам также стоит знать эти золотые правила визажистов.