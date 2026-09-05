Как главная героиня романтических комедий 90-х: воссоздаем культовые образы Джулии Робертс и Мэг Райан

Каждый сезон, как будто из года в год, требует от нас поиска новых источников вдохновения, и в этом сезоне стилисты предлагают обратиться к кинематографу. Мода 90-х годов снова возвращается на улицы городов, а образы главных героинь из культовых романтических комедий становятся главным ориентиром для создания уютных осенних нарядов.

Стиль культовых персонажей Джулии Робертс в фильме "Ноттинг-Хилл", Мег Райан в "Неспящих в Сиэтле" и Кэмерон Диаз в "Немного о Мэри" основан на непринужденной элегантности и базовых вещах, которые не теряют актуальности. Чтобы воссоздать эту эстетику, достаточно сочетать несколько ключевых элементов, которые легко вписываются в повседневную жизнь, пишет InStyle.

Лаконичный трикотаж и нежно-голубые кардиганы

Мягкие кашемировые или шерстяные кардиганы, застегнутые на все пуговицы, водолазки и джемперы с воротником-хенли – основа осеннего уюта. Их носят как самостоятельный топ или накидывают поверх белых базовых футболок, придавая образу непринужденности.

Кэмерон Диас в голубой кофточке из 90-х: смотрите фото

Нежные платья-комбинации

Шелковое или сатиновое платье на тонких бретелях – один из самых узнаваемых символов той эпохи. Осенью его стилизуют с грубыми вязаными свитерами, объемными пиджаками или кожаными куртками, создавая контраст нежных и жестких фактур.

Объемные кожаные куртки и структурированные блейзеры

Верхняя одежда в стиле 90-х имеет слегка свободный, словно с мужского плеча, силуэт. Кожаная куртка прямого кроя или текстурный шерстяной пиджак с винтажными пуговицами позволит вам создать вот тот самый стильный образ из прошлого.

Джулия Робертс в кожаной куртке из 90-х: смотрите фото

Джинсы прямого кроя и брюки в тонкую полоску

Легендарные джинсы прямого силуэта со средней или высокой посадкой в сочетании с белой футболкой и блейзером – это готовая формула для повседневных образов. Для более официальных встреч подойдут строгие брюки в едва заметную полоску, которые придают образу структурированности.

Кстати, Хейли Бибер вернула в моду культовые брюки из 90-х, которые вам захочется носить этой осенью.