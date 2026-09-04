Скандинавский шик и королевская лаконичность: что носит норвежская принцесса Ингрид-Александра

После того как отец норвежской принцессы Ингрид-Александры вступил на престол и стал королем Хоконом VIII, а мать – королевой Метте-Марит, к 22-летней наследнице норвежской короны приковано максимальное внимание мирового сообщества. А мы обратили свое внимание на стиль скандинавской принцессы.

Скандинавский стиль уже давно считается синонимом изысканного минимализма, практичности и умения создавать вневременные наряды. Стритстайли из Норвегии, Дании и Швеции доказывают, что стоит внести и в свой гардероб несколько скандинавских приемов.

Принцесса Ингрид-Александра – представительница нового поколения монархов. В свои 22 года она уже прошла 15-месячную военную службу в инженерном батальоне, увлекается серфингом, лыжным спортом и получает высшее образование в Сиднейском университете по специальности "Международные отношения и политология". Ее активный образ жизни и требования королевского этикета сформировали уникальный личный стиль, в котором гармонично сочетаются сдержанность, молодежная непринужденность и королевская элегантность.

Стиль принцессы Ингрид-Александры: смотрите фото

Анализируя публичные выходы принцессы, сразу можно заметить ее приверженность спокойной и глубокой цветовой палитре. Она часто выбирает благородные оттенки бордового, насыщенного винного, глубокого темно-синего, классического черного, а также изысканную монохромную гамму – от снежно-белого до кремового. Такие цвета создают дорогой и визуально "чистый" образ, который не перегружает восприятие.

Что носит принцесса Норвегии Ингрид-Александра: смотрите фото

Основу официального гардероба Ингрид-Александры составляют деловые костюмы с брюками строгого кроя, которые она носит с лаконичными топами или шелковыми блузками. В повседневной жизни норвежская наследница отдает предпочтение классическому скандинавскому стритстайлу: базовым прямым джинсам, объемным уютным свитерам, рубашкам в тонкую полоску и пальто оверсайз, которые она красиво комбинирует по принципу многослойности.

Принцесса Ингрид-Александра в белых джинсах и рубашке в полоску: смотрите фото

Повседневный стиль принцессы Норвегии Ингрид-Александры: смотрите фото

Когда же повод требует соблюдения строгого протокола, принцесса появляется в вечерних платьях сдержанных фасонов с закрытыми плечами и минимумом лишних деталей. Особое место в ее жизни занимает национальный костюм – норвежский бунад, который она традиционно надевает на государственные праздники, а также на торжественные королевские мероприятия, дополняя его символическими лентами орденов, брошками и наследственными тиарами.



Деловой стиль принцессы Ингрид-Александры / Getty Images

Ингрид-Александра в сдержанном черном платье: смотрите фото

Принцесса Норвегии Ингрид-Александра в национальном костюме: смотрите фото

Стиль 22-летней Ингрид-Александры – это прекрасный пример того, как можно выглядеть современно, не нарушая традиций. Если вам интересно узнать больше о том, как скандинавские девушки составляют свои повседневные образы, то читайте о том, как они стильно одеваются в холодное время года.