Теперь это снова в моде: "жатые" туфли и балетки завоевывают улицы

Мир моды неожиданно охватила новая волна ностальгии, которая заставляет полностью пересмотреть подход к комфорту и стилю. Этот игривый элемент гардероба стремительно возвращает свои позиции, предлагая женщинам идеальный баланс между элегантностью и удобством.

Мода стремительно и уверенно вернулась к эстетике начала 2000-х, и на этот раз в центре внимания оказалась "жатая" обувь. Именно мягкий эластичный край сделал такие модели заметными на подиумах и в коллекциях брендов. Эта обувь идеально подходит для тех, кто ищет способ совместить комфорт с более изящным силуэтом, пишет ELLE.

Тренд охватил сразу несколько форматов – от балеток и лоферов до туфель на каблуках. Благодаря сборчатой отделке обувь приобретает какой-то легкий и пластичный вид. А еще придает образам немного игривости и ностальгии.



Обувь со складками вернулась в тренды / фото из инстаграма

Свой путь "жатая" обувь начала еще в начале 2000-х, когда балетки впервые стали массовым хитом. Культовый статус им придала модель Ballerina Pump от Lanvin, созданная бывшим креативным директором бренда Альбером Эльбазом. В 2023 году мягкую форму вновь вернули на подиумы, и с тех пор интерес к ней только рос – особенно на фоне волны увлечения эстетикой Y2K.



Красные балетки со складками / Фото с Pinterest

Сегодня дизайнеры предлагают множество вариаций этого тренда, которые легко подстраиваются под стопу. Среди балеток выделяют Anonymous Copenhagen Mirelda, сверхмягкие замшевые Daniella Shevel Lisse и атласные Cos Satin Ballet Flat.



Балетки Anonymous Copenhagen Mirelda с драпировкой / фото из инстаграма

Эластичный край и мягкая кожа со складками покорили не только балетки, но и туфли на каблуках, обновленные лоферы и даже гибридные сникерсы. Главный секрет популярности этой обуви – комфорт: гибкая конструкция подстраивается под форму стопы, не натирает пятки и ощущается как вторая кожа.



Модные кроссовки со складками / фото из инстаграма

Для тех, кто предпочитает более практичные варианты, тренд предлагает лоферы с драпировкой задней части и спортивные модели в стиле балеток. Пятка, собранная мелкими складками, смягчает обычно жесткий силуэт лоферов, делая их идеальными для длительных прогулок без риска натереть ноги.

К этой обуви идеально подойдет еще один тренд, который уверенно входит в осенний сезон – носки на показ.