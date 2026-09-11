Каблуки для лучников и розовый цвет для воинов: 7 "женских" вещей, которые мужчины придумали для себя

Украинский модельер Андре Тан удивил подписчиков экскурсом в историю моды. Стилист напомнил, что многие привычные предметы нашего быта мужчины изначально создавали исключительно для себя.

Об этом он подробнее рассказал в своем инстаграме.

Каблуки вместо замка для стремени

Высокие каблуки появились не на светских балах, как многие могли подумать, а на поле боя. Именно поэтому они считались частью военной амуниции. Конные лучники цеплялись выступом подошвы за стремя, поскольку это помогало прочно держаться в седле и метко стрелять. В конце XVI века эта традиция дошла до европейских монархов, и французский король Людовик XIV сделал красные каблуки главным признаком величия. Лишь позднее придворные дамы, переняв дворцовую моду знати, тоже стали носить каблуки.

Макияж как показатель богатства и власти

В эпоху пышного барокко косметичка была главной спутницей дворян-мужчин. Плотный слой белил, напудренные щеки и черные родинки служили наглядным доказательством благородного происхождения. Этот дворцовый культ мужской красоты длился веками, пока строгая викторианская мораль не лишила мужчин права на румяна.

Парики

Своим появлением массивные напудренные кудри обязуются обычной мужской неуверенности и страху облысения. Молодой французский король Людовик XIII начал стремительно терять волосы, поэтому решил просто скрыть лысину под искусственными прядями. Его сын Людовик XIV пошел дальше и сделал эту уловку обязательным дресс-кодом для каждого уважаемого аристократа. С тех пор пышный белый парик надолго стал символом закона, власти и мудрости вельмож.

Чулки

Несколько веков подряд женщины носили длинные платья, полностью скрывавшие ноги, в то время как дворяне-мужчины ежедневно выставляли свои икры напоказ. Аристократы надевали короткие камзолы вместе с плотными шелковыми чулками светлых оттенков. Гладкая дорогая ткань подчеркивала рельефные мышцы, ровную осанку и богатое происхождение владельца.

Поясные сумочки

Современные сумочки появились из суровой дорожной необходимости купцов, путешественников и солдат, которым просто негде было хранить деньги. Поскольку одежду тогда шили без внутренних карманов, мужчины привязывали к ремню прочные кожаные мешочки с монетами и печатями. Когда портновское искусство наконец догадалось вшивать карманы непосредственно в мужские брюки, сумочки утратили свою прежнюю необходимость и плавно эволюционировали в женский аксессуар.

Розовый цвет

Привычный стереотип о "девчачьем розовом" рушится перед фактами прошлых веков, ведь этот оттенок долгое время принадлежал юным парням. Розовый считали младшим братом воинственного красного – цвета крови, огня и мужества, поэтому им подчеркивали силу будущих воинов. Девочкам же шили скромные голубые платья, олицетворявшие нежность, спокойствие и чистоту.

Кроп-топы

Укороченные майки появились на стадионах американского футбола в 1970 – 1980-х годах. Игроки собственноручно обрезали нижнюю часть формы ножницами, чтобы избавиться от духоты под массивной защитной экипировкой и не дать соперникам шанса ухватиться за край ткани во время борьбы. Впоследствии этот фасон подхватили спортсмены в тренажерных залах, и лишь значительно позже кроп-топ превратился в тренд женского гардероба.

Ранее Андре Тан уже делился главными модными трендами на осень 2026 года.