Замша снова в моде: вот самый трендовый цвет для одежды, обуви и аксессуаров

Замша в очередной раз совершает громкий триумф и возвращается в наши гардеробы прямо из модных 1970-х. Но в этом сезоне дизайнеры решили поднять планку и предложили двойной тренд: в топе не просто замшевая фактура, а конкретный, максимально уютный оттенок.

Мировые подиумы это бесспорно доказали. Во время последних показов коллекций весна-лето 2027 сочетание оливковой замши с другой одеждой было повсюду – от новых коллекций брендов до стильных образов стритстайлеров, пишет ELLE.

Оливковая замша легко потеснила классические базовые цвета – коричневый и черный. В образах она выступает в роли нейтральной детали: подходит абсолютно ко всему, но делает даже самый простой наряд из джинсов или свитера визуально дороже и интереснее. Причем строго придерживаться одного оттенка не обязательно – сюда же прекрасно вписываются смежные приглушенные оттенки зеленого: от глубокого лесного до мягкого мха или шалфея.



Оливковая замшевая куртка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Инвестировать в этот двойной тренд можно с помощью любого элемента гардероба. Самый простой и универсальный вариант – это аксессуары и обувь:

сумки и ремни – мягкая оливковая замша добавляет текстуры и стильно разбавляет монохромные осенние образы;

обувь на каждый день – замшевые балетки, лоферы или кроссовки с уютным оливковым оттенком подходят и к офисному дресс-коду, и к выходным прогулкам;

сапоги и высокие ботинки – вариант для тех, кто любит более выразительные акценты;

верхняя одежда – оливковая замшевая куртка или лаконичный тренч классического кроя вообще претендуют на статус вещи, которая будет жить в вашем шкафу годами и не утратит актуальности.

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Так что если вы как раз думаете об обновлении осенней базы, то обязательно присмотритесь к этой уютной зеленой палитре. Остается только выбрать свой идеальный элемент – и ваш гардероб гарантированно зазвучит по-новому.



Зеленая замшевая сумка снова в моде / Фото с Pinterest

Зная главные тренды осени, вам также стоит знать и другую сторону медали – главные антитренды, о которых эксклюзивно 24 Каналу рассказала украинская стилистка.