Забудьте про страждання заради краси: 5 речей, які варто викинути з гардероба після 30 років

Перетинаючи позначку в 30 років, ми часто переглядаємо власні звички, і гардероб – не виняток. У цьому віці вибір одягу перетворюється на прояв поваги до власних потреб.

Відомий український дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі розповів, що справа тут зовсім не у вікових обмеженнях чи формальних заборонах, адже після 30 років життя тільки набирає обертів. Йдеться про речі, які коштують чималих грошей, але, замість радості, приносять лише біль та зіпсований настрій.

Які речі варто викинути з гардероба після 30 років

За словами стиліста, насамперед варто назавжди забути про незручне взуття. Раніше багато хто міг спокуситися грандіозною знижкою й терпіти жахливі мозолі заради привабливого вигляду. Однак дизайнер наголосив, що навіть найефектніші туфлі втрачають сенс, якщо вони перетворюють ходу на муку. Одягати речі треба задля власного комфорту, а не заради демонстрації страждань.

Туфлі на високих підборах / Фото Pinterest

Ще однією поширеною помилкою fashion-експерт вважає купівлю одягу не свого розміру з розрахунком на майбутнє. Зауважимо, що гардероб покликаний підтримувати вас тут і зараз, а не шантажувати чи докоряти можливими змінами у фігурі. Одяг має пасувати вашому тілу та дарувати впевненість уже сьогодні.

Окрім цього, Андре Тан радить оминати дешеві речі зі складним декором. Наліплені стрази, банти, мереживо й дешева золотиста фурнітура на одному виробі рідко мають розкішний вигляд. Замість бажаного блиску, такі деталі лише здешевлюють образ і свідчать про відсутність смаку.

Як зазначив стиліст, не менш важливо аналізувати доцільність гарячих трендів у контексті власного способу життя. Якщо у вашому щоденному розкладі немає регулярних виходів на червону доріжку, п'ята прозора сукня в шафі точно виявиться зайвою. Мода має відповідати вашим реальним потребам, а не ілюзорним подіям.

Прозора сукня – річ, яку не варто купувати після 30 років / Фото з інстаграму Альони Гордійчук

Наостанок модельєр підкреслив, що час припинити купувати десяток посередніх речей замість однієї дійсно якісної. Набагато доцільніше інвестувати в один ідеально пошитий жакет, який слугуватиме роками, ніж наповнювати шафу пакетами дешевого одягу, про який ви забудете вже наступного ранку. Головне правило свідомого гардероба полягає в тому, що речі повинні працювати на вас, а не ви на них.

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