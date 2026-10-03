Известный украинский дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал, что дело здесь вовсе не в возрастных ограничениях или формальных запретах, ведь после 30 лет жизнь только набирает обороты. Речь идет о вещах, которые стоят немалых денег, но вместо радости приносят лишь боль и испорченное настроение.

Какие вещи стоит выбросить из гардероба после 30 лет

По словам стилиста, в первую очередь стоит навсегда забыть о неудобной обуви. Раньше многие могли поддаться соблазну грандиозной скидки и терпеть ужасные мозоли ради привлекательного внешнего вида. Однако дизайнер подчеркнул, что даже самые эффектные туфли теряют смысл, если они превращают ходьбу в муку. Одеваться нужно ради собственного комфорта, а не ради демонстрации страданий.

Туфли на высоких каблуках / Фото Pinterest

Еще одной распространенной ошибкой fashion-эксперт считает покупку одежды не своего размера с расчетом на будущее. Отметим, что гардероб призван поддерживать вас здесь и сейчас, а не шантажировать или упрекать возможными изменениями в фигуре. Одежда должна подходить вашему телу и дарить уверенность уже сегодня.

Кроме того, Андре Тан советует избегать дешевых вещей со сложным декором. Наклеенные стразы, банты, кружева и дешевая золотистая фурнитура на одном изделии редко выглядят роскошно. Вместо желаемого блеска такие детали лишь удешевляют образ и свидетельствуют об отсутствии вкуса.

Как отметил стилист, не менее важно анализировать целесообразность модных трендов в контексте собственного образа жизни. Если в вашем ежедневном расписании нет регулярных выходов на красную дорожку, пятое прозрачное платье в шкафу точно окажется лишним. Мода должна соответствовать вашим реальным потребностям, а не иллюзорным событиям.

Прозрачное платье – вещь, которую не стоит покупать после 30 лет / Фото из инстаграма Алены Гордийчук

В заключение модельер подчеркнул, что пора перестать покупать десяток посредственных вещей вместо одной действительно качественной. Гораздо целесообразнее инвестировать в один идеально сшитый жакет, который прослужит годами, чем наполнять шкаф пакетами дешевой одежды, о которой вы забудете уже на следующее утро. Главное правило осознанного гардероба заключается в том, что вещи должны работать на вас, а не вы на них.

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