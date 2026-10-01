Об этом он подробнее рассказал в своем инстаграме.

Вещи, которые не стоит покупать в интернете

Первым коварным пунктом дизайнер назвал джинсы неизвестных торговых марок. На профессиональных фотографиях штаны из плотного денима всегда выглядят безупречно, однако в реальности предсказать правильную посадку, реальную длину или эластичность ткани через экран невозможно. По словам модельера, в каталоге вещь может выглядеть роскошно, как на супермодели, а в жизни она нередко превращает человека в уставшего мастера после тяжелой рабочей смены.

Джинсы не стоит покупать онлайн / Фото Pinterest

Не менее рискованно покупать без очной примерки нижнее белье, в частности бюстгальтеры. Андре Тан подчеркнул, что ни одна таблица размеров не позволяет на расстоянии безошибочно оценить глубину чашки и обхват под грудью. Подобный элемент одежды напрямую влияет на повседневный комфорт и здоровье, поэтому требует тщательного подбора при личной примерке.

Нижнее белье не стоит покупать в интернете / Фото Pinterest

Еще одна распространенная ловушка интернет-магазинов кроется в обуви, особенно когда речь идет о моделях для повседневного или длительного ношения. Эффектные туфли на высоких каблуках часто оказываются непригодными для реальной жизни. Как отметил стилист, если в изысканной обуви можно только красиво сидеть, это уже не функциональный элемент гардероба, а сплошная декорация.

Туфли на высоких каблуках рискованно покупать онлайн / Фото Pinterest

В список опасных онлайн-покупок вошли также вечерние платья сложного кроя. Элементы вроде жестких корсетов, асимметричных драпировок и глубоких вырезов должны безупречно повторять изгибы конкретного тела. Если миллиметры не совпадают, праздничный образ мгновенно теряет свой шарм и превращается в неуклюжий наряд.

Вечернее платье / Фото из инстаграма Marine Boutique

Завершают эту подборку пальто и жакеты из сомнительных материалов или слишком дешевых тканей. Фотографии в интернете часто маскируют реальную текстуру изделия, поэтому покупатель не может ощутить ни истинную плотность, ни вес, ни то, как материал будет ложиться при движении.

В то же время Андре Тан подчеркнул, что полностью отказываться от онлайн-покупок не нужно. Интернет-заказы вполне безопасны и оправданы, если торговая площадка предоставляет четкие гарантии бесплатного возврата или быстрой замены товара, если вещь вдруг не подошла.

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