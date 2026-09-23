Об этом подробнее – модельер рассказал в своем инстаграме.

Вещи, которые вышли из моды в 2026 году

Первым элементом, утратившим актуальность, эксперт назвал тотальный бежевый минимализм. Как отметил Андре Тан, эстетика так называемой "тихой роскоши" уже исчерпала себя, а монохромные песочные комплекты стали слишком предсказуемыми и лишенными индивидуальности. По словам модельера, современный стиль требует более смелых решений. Дизайнер советует добавить в образы более насыщенные оттенки, интересные фактуры тканей, структурированные аксессуары и выразительные акценты, которые подчеркивают характер человека, а не копируют однотипные шаблоны.

Монохромный бежевый образ вышел из моды / Фото бренда HUKH

Изменения коснулись и повседневного денима. Как подчеркнул стилист, узкие джинсы-скинни окончательно уступили место более комфортным моделям. По мнению специалиста, обтягивающий крой искажает современные силуэты и визуально придает образу устаревший вид. Вместо этого Андре Тан порекомендовал обратить внимание на прямые и широкие штанины фасонов relaxed и wide leg. Модельер подчеркнул, что свободный крой создает гармоничные линии, обеспечивает удобство в повседневной носке и значительно лучше сочетается с актуальной верхней одеждой.

Скинни-джинсы уже устарели в 2026 году / Фото бренда Claireʼs Boutique

По словам дизайнера, эпоха незаметных миниатюрных украшений подошла к концу. Тонкие нитки-цепочки и крошечные пусеты больше не несут стилистической нагрузки в современном аутфите. Специалист призвал смело экспериментировать с массивными формами. Например, скульптурные серьги, объемные колье неправильной формы и тяжелые текстурные браслеты быстро сделают любой образ в разы стильнее.

Минималистичные украшения / Фото Pusho

Последним пунктом в списке устаревших решений стала массивная танкетка. Модельер отметил, что, несмотря на практичность, такая подошва чрезмерно утяжеляет нижнюю часть силуэта и нарушает легкость походки. Для создания элегантного образа Андре Тан советует заменить танкетку изящной обувью на невысоких каблуках kitten heels, остроносыми мюлями или классическими балетками, которые придают образам аккуратность и визуальную невесомость.

Обувь на танкетке – модные антитренды 2026 года / Фото Pinterest

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