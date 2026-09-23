Про це детальніше – модельєр розповів у своєму інстаграмі.

Речі, які вийшли з моди у 2026 році

Першим елементом, що втратив актуальність, експерт назвав тотальний бежевий мінімалізм. Як зазначив Андре Тан, естетика так званої "тихої розкоші" вже вичерпала себе, а монохромні пісочні комплекти стали надто передбачуваними й позбавленими індивідуальності. За словами модельєра, сучасний стиль вимагає сміливіших рішень. Дизайнер радить додавати в образи глибші відтінки, цікаві фактури тканин, структуровані аксесуари та виразні акценти, які підкреслюють характер людини, а не копіюють однотипні шаблони.

Монохромний бежевий образ вийшов з моди / Фото бренду HUKH

Змін зазнав і повсякденний денім. Як підкреслив стиліст, вузькі джинси скіні остаточно поступилися місцем комфортнішим моделям. На думку фахівця, обтислий крій спотворює сучасні силуети та візуально додає образу застарілого вигляду. Натомість Андре Тан порекомендував звернути увагу на прямі та широкі штанини фасонів relaxed і wide leg. Модельєр наголосив, що вільний крій створює гармонійні лінії, забезпечує зручність щодня і значно краще поєднується з актуальним верхнім одягом.

Скіні джинси вже застаріли у 2026 році / Фото бренду Claireʼs Boutique

За словами дизайнера, епоха непомітних мініатюрних прикрас завершилася. Тонкі нитки-ланцюжки та крихітні пусети більше не несуть стилістичного навантаження в сучасному аутфіті. Фахівець закликав сміливо експериментувати з масивними формами. Наприклад, скульптурні сережки, об'ємні кольє неправильної форми та важкі текстурні браслети швидко зроблять будь-який образ у рази стильнішим.

Мінімалістичні прикраси / Фото Pusho

Останнім пунктом у списку застарілих рішень стала масивна танкетка. Модельєр зауважив, що попри практичність, така підошва надмірно обтяжує нижню частину силуету та руйнує легкість ходи. Для створення елегантного вигляду Андре Тан радить замінити танкетку витонченим взуттям на невисоких підборах kitten heels, гостроносими мюлями або класичними балетками, які додають образам охайності та візуальної невагомості.

Взуття на танкетці – модні антитренди 2026 року / Фото Pinterest

Днями ми розповідали про застарілі принти, які псують осінній лук.