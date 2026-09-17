Гардероб поза часом: 5 осінніх трендів від зірок 50+ для елегантного образу

У гардеробі відомих зірок за 50 є особливі речі, які за будь-яких обставин роблять їхній образ витонченим, сучасним та елегантним. Цього сезону ікони стилю пропонують звернути увагу на перевірені базові рішення, що легко адаптуються до щоденного аутфіту.

Відомі модниці у віці 50+ вдало поєднують актуальні тенденції з класичною базою, створюючи гармонійні осінні луки. Обираючи речі для холодного сезону, варто орієнтуватися на якісні матеріали, практичні фасони та лаконічний крій, які легко комбінуються між собою, пише Who What Wear.

1. Замшеві спідниці-олівці

Замша є головною фактурою кожної осені, проте саме чіткий силует спідниці-олівця додає аутфіту особливого шарму та стриманої розкоші. Вона чудово підкреслює лінію стегон і виглядає значно цікавіше за традиційні шкіряні чи тканинні моделі. Сінді Кроуфорд має у своєму гардеробі подібну деталь.



Замшева спідниця на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Поєднуйте таку спідницю з легкими блузами або затишними трикотажними джемперами для створення витонченого щоденного образу.

2. Картаті сорочки

Фланелева сорочка в клітинку – це не лише про затишок, а й про продуману багатошаровість. У поєднанні з елегантними штанами або строгими елементами гардероба вона втрачає надмірну буденність і стає стильним акцентом.



Картата сорочка на осінь / Фото з Pinterest

Американська акторка Трейсі Елліс Росс доводить, що заправлена сорочка в клітинку разом із лаконічним низом створює сучасний і розслаблений аутфіт.

3. Джинси фасону barrel-leg

Класичні джинси прямого крою залишаються базою, але моделі зі злегка округленими штанинами додають образу сучасної динаміки та архітектурності. Вони візуально витягують силует та мають значно ефектніший вигляд за звичайні фасони.



Джинси barrel-leg на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Ніколь Кідман обирає саме такі джинси у комбінації з жіночною блузою та класичним тренчем, балансуючи між кежуалом та елегантністю.

4. Двоколірне взуття

Культове двоколірне взуття з контрастним носком, вшановане ще будинком моди Chanel, знову опинилося на піку популярності. Воно візуально робить стопу витонченішою та додає навіть найпростішому комплекту паризького шарму.



Балетки з контрастним носком на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Кейті Холмс вдало доповнює стримані чорні штани та трикотажний топ саме двоколірними туфлями, підкреслюючи свій невимушений стиль.

5. Двобортні жакети

Структурований двобортний жакет оверсайз-крою із виразною лінією плечей – це універсальна інвестиція, яка миттєво збирає образ до купи. Він додає силуету чіткості та робить навіть базові джинси чи просту футболку дорогою та вишуканою.



Двобортний жакет на осінь 2026 / Фото з інстаграму Sara Stankovic

Наомі Воттс комбінує такий жакет із лаконічним сірим костюмом, демонструючи ідеальний приклад сучасної елегантності.

До речі, ви також завжди можете стилізувати літні речі на осінь. На 24 Каналі ми розповідали, як це зробити легко та стильно.