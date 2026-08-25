Забудьте про балахони: 5 речей, які ідеально пасують дівчатам з пишними стегнами

Пишні стегна – це не вада, яку варто маскувати мішкуватим вбранням, а виразна жіночна риса, яку слід підкреслювати. Секрет вишуканого стилю полягає у правильній роботі з лініями, кольорами та об'ємами.

Саме вони роблять поставу легкою, зібраною і гармонійною, зауважує стиліст Андре Тан у своєму інстаграмі.

Що носити, якщо дівчатам з широкими стегнами

Насамперед Андре Тан радить рішуче відмовитися від моделей, які впиваються в тіло чи занадто сильно облягають фігуру. Замість них слід обирати прямі або вільні широкі штани з високою чи середньою посадкою. Їхній крій утворює чітку вертикаль, візуально додає зросту, робить ноги нескінченно довгими, а кожен крок – невимушеним і струнким.

Одяг для жінок з широкими стегнами / Фото Pinterest

Не менш вдалим вибором стануть спідниці А-силуету або класичного крою трапеція. Вони спокусливо окреслюють найвужче місце – талію, м'яко розширюються донизу, делікатно огортають стегна й у жодному разі не перевантажують образ зайвою масивністю.

Модна спідниця для дівчат з широкими стегнами / Фото Pinterest

За словами модельєра, щоб гармонізувати пишний низ, треба сміливо додавати об'єму та виразності плечам і зоні декольте. З цим бездоганно допоможуть жакети зі структурними підплічниками, блузи з пишними рукавами чи виразними комірами, а також соковиті відтінки тканин. Чудовим акцентом стануть і великі сережки, які миттєво спрямують погляд співрозмовника до вашого обличчя.

Модний образ на осінь 2026 / Фото Pinterest

Низ водночас має залишатися стриманим. Спокійні однотонні матеріали без блиску, зайвих декоративних швів і великих накладних кишень чудово підтягують силует. Якщо поєднати такі темні чи приглушені тканини знизу зі світлим, контрастним топом угорі, постава одразу здаватиметься значно витонченішою.

Фасони штанів для пишних стегон / Фото Pinterest

Завершальним штрихом образу слугуватимуть подовжені прямі жакети, жилети або сорочки щільного крою. Одягнені нарозхрист, вони утворюють дві бездоганні вертикальні лінії, які візуально витягують усю фігуру. Тут слід зважати лише на один важливий нюанс.

Стильний образ на кожен день / Фото Pinterest

Поділ такого вбрання не повинен обриватися на найширшій точці стегон. Обирайте довжину дещо нижче цієї лінії, і ваше вбрання завжди матиме легкий, пропорційний та напрочуд елегантний вигляд.

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