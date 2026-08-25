Именно они делают осанку легкой, собранной и гармоничной, отмечает стилист Андре Тан в своем инстаграме.

Что носить девушкам с широкими бедрами

Прежде всего Андре Тан советует решительно отказаться от моделей, которые впиваются в тело или слишком сильно облегают фигуру. Вместо них следует выбирать прямые или свободные широкие брюки с высокой или средней посадкой. Их крой создает четкую вертикаль, визуально добавляет роста, делает ноги бесконечно длинными, а каждый шаг – непринужденным и изящным.

Одежда для женщин с широкими бедрами / Фото Pinterest

Не менее удачным выбором станут юбки А-силуэта или классического трапециевидного кроя. Они соблазнительно подчеркивают самое узкое место – талию, мягко расширяются к низу, деликатно облегают бедра и ни в коем случае не перегружают образ излишней массивностью.

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Модная юбка для девушек с широкими бедрами / Фото Pinterest

По словам модельера, чтобы гармонизировать пышный низ, нужно смело добавлять объем и выразительность плечам и зоне декольте. С чем безупречно помогут жакеты со структурными подплечниками, блузки с пышными рукавами или выразительными воротниками, а также сочные оттенки тканей. Прекрасным акцентом станут и большие серьги, которые мгновенно привлекут взгляд собеседника к вашему лицу.

Модный образ на осень 2026 / Фото Pinterest

Нижняя часть наряда при этом должна оставаться сдержанной. Спокойные однотонные материалы без блеска, лишних декоративных швов и больших накладных карманов прекрасно подтягивают силуэт. Если сочетать такие темные или приглушенные ткани внизу со светлым, контрастным топом вверху, осанка сразу станет казаться гораздо более изящной.

Фасоны брюк для пышных бедер / Фото Pinterest

Завершающим штрихом образа станут удлиненные прямые жакеты, жилеты или рубашки плотного кроя. Надетые расстегнутыми, они образуют две безупречные вертикальные линии, которые визуально вытягивают всю фигуру. Здесь следует учитывать лишь один важный нюанс.

Стильный образ на каждый день / Фото Pinterest

Подол такого наряда не должен обрываться на самой широкой точке бедер. Выбирайте длину чуть ниже этой линии, и ваш наряд всегда будет выглядеть легко, пропорционально и удивительно элегантно.

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