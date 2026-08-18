Від першачків до вчителів: що одягнути на 1 вересня, щоб усім було зручно і красиво

Осінь уже на порозі, а разом із нею – щорічні збори на свято Першого дзвоника. Аби ранок свята не перетворився на хаос біля шафи, варто заздалегідь підібрати вбрання, у якому буде однаково комфортно і першачкам, і підліткам, і вчителям.

Редакція 24 Каналу зібрала кілька найактуальніших образів, які можуть приміряти в цей день школярі різних класів, вчителі та батьки.

Що одягнути на 1 вересня першокласникам

Найменшим школярам насамперед потрібен тілесний затишок. Накрохмалені комірці та цупкі синтетичні піджаки лише заважатимуть дитині радіти святу, тому краще обрати м'які бавовняні сорочки-поло, трикотажні кардигани та вільні штани на еластичному поясі.

Що одягнути хлопцю на 1 вересня / Фото Pinterest

Дівчаткам чудово пасуватимуть вільні сарафани з м'якого деніму або тонкої вовни разом із простою базовою футболкою. Водночас зручні шкіряні туфлі на плоскій підошві чи акуратні світлі кеди вбережуть ноги від утоми під час урочистостей.

Образ на 1 вересня для дівчинки / Фото Pinterest

Образи на 1 вересня для старшокласників

Підлітки часто прагнуть показати характер через одяг, тому їхній вибір дедалі частіше тяжіє до університетського стилю. Старшокласникам варто звернути увагу на прямі темні штани зі стрілками, білі бавовняні сорочки та фактурні трикотажні жилети з контрастним V-подібним вирізом.

Акуратна краватка з діагональним візерунком та класичні шкіряні лофери додають такому вбранню зібраності й дорослого шарму, тож образ виглядатиме водночас урочисто та свіжо.

Модний шкільний одяг для підлітків на 1 вересня / Фото Pinterest

Дівчата ж можуть обрати для свята спідницю плісе або денімову модель довжини міді. Масивні лофери на товстій підошві, високі білі шкарпетки та злегка розслаблена краватка зроблять цей образ зібраним і невимушеним.

Що одягнути дівчині на 1 вересня / Фото Pinterest

Святкові образи на 1 вересня для батьків

Безпрограшним вибором для батьків школярів стануть вільні сорочки оверсайз у поєднанні з лаконічними прямими спідницями міді, або ж затишні світлі трикотажні сети з плісированим низом.

Святковий одяг для мами школяра на 1 вересня / Фото Pinterest

Водночас контрастні акценти, зокрема смарагдовий клатч, акуратні мюлі чи витончені слайдери, додадуть образу святкового настрою.

Що одягнути мамі на 1 вересня / Фото Pinterest

Що одягнути на 1 вересня вчителям

Учителям також варто обрати вільніші сучасні силуети. Так, чудовим рішенням стануть штанні костюми-трійки, широкі штани з подовженими жилетами або лаконічні сукні довжини максі у глибоких смарагдових, винних чи шоколадних тонах.

Елегантний жіночий образ на 1 вересня / Фото Pinterest

Аби образ не виглядав суворо, зверху можна накинути світлий вільний жакет або тонкий джемпер, а зручні шкіряні лофери допоможуть легко провести на ногах увесь насичений святковий день.

А чи знали ви, що ще можна одягнути на 1 вересня замість вишиванки?