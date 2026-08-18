Редакция 24 Канала подобрала несколько самых актуальных образов, которые в этот день могут примерить школьники разных классов, учителя и родители.

Что надеть 1 сентября первоклассникам

Самым маленьким школьникам прежде всего нужен физический комфорт. Накрахмаленные воротнички и жесткие синтетические пиджаки только помешают ребенку радоваться празднику, поэтому лучше выбрать мягкие хлопковые рубашки-поло, трикотажные кардиганы и свободные брюки на эластичном поясе.

Что надеть мальчику на 1 сентября / Фото Pinterest

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Девочкам отлично подойдут свободные сарафаны из мягкого денима или тонкой шерсти в сочетании с простой базовой футболкой. При этом удобные кожаные туфли на плоской подошве или аккуратные светлые кеды уберегут ноги от усталости во время торжеств.

Образ на 1 сентября для девочки / Фото Pinterest

Образы на 1 сентября для старшеклассников

Подростки часто стремятся выразить свой характер через одежду, поэтому их выбор все чаще склоняется к университетскому стилю. Старшеклассникам стоит обратить внимание на прямые темные брюки со стрелками, белые хлопковые рубашки и фактурные трикотажные жилеты с контрастным V-образным вырезом.

Аккуратный галстук с диагональным узором и классические кожаные лоферы придают такому наряду сдержанность и взрослый шарм, благодаря чему образ будет выглядеть одновременно торжественно и свежо.

Модная школьная одежда для подростков на 1 сентября / Фото Pinterest

Девочки же могут выбрать для праздника юбку-плиссе или джинсовую модель длины миди. Массивные лоферы на толстой подошве, высокие белые носки и слегка ослабленный галстук сделают этот образ сдержанным и непринужденным.

Что надеть девушке на 1 сентября / Фото Pinterest

Праздничные образы на 1 сентября для родителей

Безошибочным выбором для родителей школьников станут свободные рубашки оверсайз в сочетании с лаконичными прямыми юбками длины миди или уютные светлые трикотажные комплекты с плиссированным низом.

Праздничная одежда для мамы школьника на 1 сентября / Фото Pinterest

При этом контрастные акценты, в частности изумрудный клатч, аккуратные мюли или изящные слайдеры, придадут образу праздничное настроение.

Что надеть маме на 1 сентября / Фото Pinterest

Что надеть на 1 сентября учителям

Учителям также стоит выбрать более свободные современные силуэты. Так, отличным решением станут брючные костюмы-тройки, широкие брюки с удлиненными жилетами или лаконичные платья длины макси в глубоких изумрудных, винных или шоколадных тонах.

Элегантный женский образ на 1 сентября / Фото Pinterest

Чтобы образ не выглядел строго, сверху можно накинуть светлый свободный жакет или тонкий джемпер, а удобные кожаные лоферы помогут легко провести на ногах весь насыщенный праздничный день.

А знали ли вы, что еще можно надеть на 1 сентября вместо вышиванки?